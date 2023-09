5 MIL VAGAS! Saiba como se inscrever e aproveite!

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF) divulgou o último edital do ano para o Programa Senai de Gratuidade Regimental, oferecendo um total de 5.189 vagas gratuitas em cursos. Essa é uma excelente oportunidade para pessoas de baixa renda que desejam se qualificar e ingressar no mercado de trabalho. As inscrições estão abertas até o dia 11 de dezembro e podem ser realizadas no site.

Inscrições e Vagas Disponíveis

O edital contempla a oferta de 5.099 vagas para cursos de qualificação profissional, nas modalidades presencial e a distância, além de outras 90 vagas para cursos técnicos, também nas modalidades presencial e semipresencial. No entanto, é importante ressaltar que para os cursos técnicos é necessário ter no mínimo 16 anos de idade e ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando o 2º ano.

As aulas serão realizadas nas unidades do Senai-DF localizadas no Gama, Sobradinho, Taguatinga e Brasília, na região do Setor de Indústrias Gráficas. As matrículas serão feitas presencialmente, na unidade escolhida pelo candidato, seguindo a ordem de inscrição. O Senai-DF entrará em contato com os candidatos através de e-mail ou telefone para convocá-los para a matrícula.

É importante destacar que o prazo para comparecer à unidade, após a convocação, é de até dois dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h30. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um dos pais ou pelo responsável legal.

Para efetivar a matrícula, os candidatos devem apresentar os documentos originais e entregar cópias do RG, CPF, comprovantes de escolaridade e de residência. Além disso, no caso de alunos menores de idade, é necessário também apresentar o RG e o CPF do responsável legal.

Caso o número de interessados seja maior do que o número de vagas disponíveis, os excedentes serão colocados em uma lista de espera. É possível se inscrever em mais de um curso, desde que sejam em turnos diferentes.

Cursos de Qualificação e Cursos Técnicos

Os cursos gratuitos de qualificação oferecidos têm duração variada, de curta a média duração, com carga horária entre 160 e 670 horas-aula. O objetivo desses cursos é inserir o aluno no mercado de trabalho ou possibilitar a recolocação profissional, sendo que ao final do curso, o estudante receberá um diploma.



Já os cursos técnicos têm carga horária maior, entre 960 e 1.200 horas-aula, e formam profissionais com conhecimentos teóricos, técnicos e operacionais em diversas atividades da indústria. Ao concluir o curso técnico, o estudante também receberá um diploma.

É importante destacar que, de acordo com o edital, os estudantes matriculados na modalidade semipresencial terão 80% da carga horária do curso realizada em ambiente virtual, mas devem se planejar para comparecer às aulas presenciais, que correspondem a 20% do curso. Já nos cursos a distância, a formação é totalmente online. Em ambas as modalidades, é necessário ter uma presença mínima de 75% nas aulas.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Senai-DF, pelo telefone (61) 4042-6565, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30.

Aproveite as Oportunidades de Aprendizado Sem Custos

Os cursos gratuitos oferecidos pelo Senai-DF são uma excelente oportunidade para pessoas de baixa renda que desejam se qualificar e aumentar suas chances de inserção no mercado de trabalho. Além de adquirir conhecimentos técnicos, os estudantes também terão a oportunidade de receber um diploma reconhecido.

As inscrições estão abertas até o dia 11 de dezembro e podem ser feitas pelo site. Não perca essa chance de investir no seu futuro profissional. Aproveite as vagas disponíveis e faça sua inscrição o quanto antes.

Lembre-se de que os cursos de qualificação e técnicos são uma excelente forma de se destacar no mercado de trabalho e conquistar melhores oportunidades de emprego. Não deixe de aproveitar essa chance de aprendizado sem custos.