50 milhões de usuários já se cadastraram; veja como baixar

A Carteira Digital de Trânsito (CDT) é um aplicativo revolucionário que tem mudado a vida dos motoristas. Com mais de 50 milhões de usuários registrados, a CDT se destaca na era digital. Neste artigo, vamos explorar como baixar e utilizar essa ferramenta indispensável.

O que é a Carteira Digital de Trânsito

A Carteira Digital de Trânsito (CDT) é um aplicativo que serve como uma versão digital dos documentos de trânsito obrigatórios. Lançado em 2019 pelo Serpro, o aplicativo já conta com mais de 50 milhões de usuários cadastrados.

A Carteira Digital de Trânsito oferece inúmeros benefícios aos seus usuários. Além de evitar a perda dos documentos físicos e a necessidade de portá-los sempre, a CDT também proporciona agilidade e segurança no trânsito.

CNH Digital

A CNH digital é um dos principais serviços oferecidos pela CDT. Com ela, os motoristas não precisam mais carregar a versão física do documento, que tem a mesma validade jurídica. O aplicativo permite a exportação do documento com assinatura digital, que equivale a uma cópia autenticada em cartório.

CRLV Digital

A versão eletrônica do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) também se encontra na CDT. Este documento pode ser compartilhado com até cinco outros usuários do aplicativo. Desde 2020, o CRLV se tornou 100% digital, permitindo aos usuários a opção de imprimi-lo em casa.

A CDT também oferece um ambiente seguro para a emissão da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e). A comunicação é realizada apenas pelo aplicativo, sem a necessidade de comparecimento a cartório para reconhecimento de firma.

Sistema de Notificação Eletrônica (SNE)

O SNE permite aos órgãos de trânsito enviar notificações de infrações de trânsito, informativos e comunicados em formato digital. Os motoristas e proprietários de veículos que aderem ao sistema podem obter até 40% de desconto no pagamento das multas de trânsito.

Como Baixar a Carteira Digital de Trânsito

Para baixar a Carteira Digital de Trânsito, basta seguir os passos abaixo:

Acesse a loja de aplicativos do seu celular (Google Play para Android ou App Store para iOS). Na barra de pesquisa, digite “Carteira Digital de Trânsito”. Clique em “Instalar” para baixar o aplicativo. Após a instalação, abra o aplicativo e siga as instruções para registrar e ativar sua conta.

Cadastro na Carteira Digital de Trânsito

O cadastro na Carteira Digital de Trânsito é simples e rápido. Após baixar e instalar o aplicativo em seu dispositivo móvel, siga os passos abaixo:

Abra o aplicativo e clique em “Entrar com gov.br”. Na próxima tela, informe seu CPF e clique em “Próxima”. Informe sua senha do gov.br e clique em “Entrar”. Caso não possua conta no gov.br, clique em “Criar conta” e siga as instruções. Após o login, selecione “Habilitação” ou “Veículos”, de acordo com o serviço desejado. Siga as instruções na tela para adicionar sua CNH e/ou veículos.

Como Usar a Carteira Digital de Trânsito

Usar a Carteira Digital de Trânsito é fácil e intuitivo. O aplicativo foi projetado para ser simples e direto, permitindo que os usuários acessem suas informações rapidamente.

Acessando a CNH Digital

Abra o aplicativo da CDT em seu dispositivo móvel. Na tela inicial, clique em “Habilitação”. Sua CNH digital será exibida. Você pode rolar a tela para ver as informações do verso.

Acessando o CRLV Digital

Abra o aplicativo da CDT em seu dispositivo móvel. Na tela inicial, clique em “Veículos”. Selecione o veículo desejado para ver o CRLV digital. Você pode rolar a tela para ver as informações do verso.

Segurança da Carteira Digital de Trânsito

A segurança dos dados dos usuários é uma prioridade para o Serpro, empresa responsável pela Carteira Digital. O aplicativo utiliza diversas medidas de segurança para proteger suas informações, incluindo criptografia de dados, autenticação de dois fatores e PIN de segurança.

A CDT é uma ferramenta essencial para os motoristas modernos. Com mais de 50 milhões de usuários registrados, o aplicativo continua a se expandir e a oferecer novos serviços. Baixe a Carteira Digital de Trânsito hoje mesmo e junte-se à revolução digital no trânsito.