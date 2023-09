520 vagas confirmadas em Seleção Nacional Unificada

O concurso do Governo Federal tem gerado muitas dúvidas aos concurseiros, principalmente, no que se refere aos cargos, provas e prazos.

Veja a seguir mais esclarecimentos

Concurso do Governo Federal

O mais recente concurso do Governo Federal, que visa preencher 520 vagas em diversos cargos, foi oficialmente autorizado em 27 de setembro pela ministra da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck.

Este concurso está programado para fazer parte do Concurso Nacional Unificado, e a confirmação dessa inclusão foi anunciada em uma coletiva de imprensa realizada pela ministra na última sexta-feira, dia 29, na qual ela detalhou os aspectos da seleção. De acordo com o cronograma, o edital será publicado em 20 de dezembro.

Das 520 vagas disponíveis neste concurso do Governo Federal, 2 são destinadas a candidatos com ensino médio completo, enquanto as 498 restantes exigem nível superior. Os valores das remunerações iniciais ainda estão pendentes de confirmação.

Oferta de vagas do concurso do Governo Federal

No que diz respeito aos candidatos com ensino médio, a oferta de vagas será a seguinte:

Cargo de técnico em assuntos educacionais, com lotação prevista no próprio Ministério da Gestão.



Para superior, as chances dependem do órgão. Veja:

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos:

analista técnico administrativo – 190 vagas

arquiteto – 14 vagas

arquivista – 16 vagas

bibliotecário – 4 vagas

contador – 5 vagas

economista – 27 vagas

engenheiro – 68 vagas

estatístico – 12 vagas

médico – 20 vagas

psicólogo – 2 vagas

técnico em comunicação social – 10 vagas

Para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – MDIC:

analista técnico administrativo – 50 vagas

economista – 10 vagas

Para o Ministério do Planejamento e Orçamento:

analista técnico administrativo – 45 vagas

economista – 15 vagas

Para o Ministério dos Povos Indígenas:

analista técnico administrativo – 30 vagas

Sobre as provas do concurso do Governo Federal

Considerando a integração deste processo seletivo ao Concurso Nacional Unificado, a data inicialmente agendada para a realização das provas é 25 de fevereiro. No entanto, segundo informações do secretário-geral de gestão de pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, José Celso Cardoso Júnior, está sendo ponderada a possibilidade de adiar a aplicação para o mês de março. Essa avaliação visa proporcionar aos candidatos um período mais abrangente para uma preparação adequada. Concurso unificado Ainda há muitas dúvidas em torno do Concurso Unificado, principalmente, no que se refere aos cargos e provas. Afinal, como vai funcionar a escolha dos cargos pelos candidatos? Veja a seguir mais detalhes. Esclarecimentos sobre o concurso unificado Segundo a ministra Esther Dweck, a avaliação do concurso será realizada em uma única jornada e consistirá em duas etapas: uma prova objetiva e outra discursiva. Os concorrentes, por sua vez, terão a tarefa de escolher, no momento da inscrição, um dos oito blocos temáticos de vagas/áreas disponíveis. Dentro do bloco escolhido, deverão listar, em ordem de preferência, os cargos/órgãos aos quais se sentem mais afinados. Dessa maneira, a banca organizadora avaliará a pontuação obtida pelo candidato e fará a correspondência com as escolhas de cargos feitas por ele, buscando conciliar ambos os aspectos. Sobre a escolha destes blocos, a ministra destacou um prazo. Está previsto para ocorrer durante a primeira quinzena de outubro. Além disso, há a expectativa de que outros órgãos possam demonstrar interesse em participar do concurso neste período. Vagas Concurso Unificado Até o momento, já temos a confirmação de um total de 6.590 oportunidades disponíveis, distribuídas em 20 órgãos que participarão do concurso. Para os órgãos que ainda não forneceram uma resposta, eles têm a oportunidade de aderir ao concurso até a próxima sexta-feira, que é a data prevista para a assinatura do acordo de adesão. Estimamos que o número de inscrições alcance entre 3 a 4 milhões de interessados em participar do processo seletivo. Confira os órgãos: Órgãos Vagas Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) 502 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) 742 Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) 520 MGI e transversais 1.480 Ministério da Saúde (MS) 220 Ministério do Trabalho e Emprego (AFT) 900 Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) 30 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) 110 Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) 40 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 40 Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 35 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 895 Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 130 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) 296 Ministério da Cultura (MJSP) 50 Advocacia Geral da União (AGU) 400 Ministério da Educação (MEC) 70 Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) 40 Ministério dos Povos Indígenas (MPI) 30 Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) 60