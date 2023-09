5º lote terá reajuste nesta sexta-feira (29); veja o valor do aumento

O processo de declaração do Imposto de Renda é uma obrigação anual para muitos contribuintes. Além de cumprir com suas responsabilidades fiscais, há também a expectativa pela restituição do Imposto de Renda, um valor que pode fazer a diferença no orçamento de muitas pessoas.

Neste ano, a Receita Federal anunciou que o 5º e último lote da restituição do Imposto de Renda será pago nesta sexta-feira, dia 29 de setembro. Mais de 1,2 milhão de contribuintes serão contemplados, totalizando um montante de R$ 1,9 bilhão.

Ajuste pela taxa Selic

Como é de praxe, esse lote passará por um reajuste de acordo com a taxa Selic, que atualmente está em 12,75% ao ano. Isso significa que os valores serão corrigidos em 4,28%. Portanto, se um contribuinte tiver R$ 1 mil para receber, o valor total será de R$ 1.042,80.

É importante ressaltar que a taxa Selic é utilizada para correção monetária de diversos tipos de investimentos e também para ajustar valores de pagamentos como a restituição do Imposto de Renda. Essa correção tem como objetivo manter o poder de compra do contribuinte, considerando a inflação ao longo do tempo.

Consulta da restituição do Imposto de Renda

Antes do pagamento do 5º lote, é possível realizar a consulta sobre a restituição do Imposto de Renda através da página oficial da Receita Federal. Basta acessar a plataforma digital da Receita e preencher os dados solicitados para ter acesso às informações sobre o valor a ser restituído.

A Receita Federal depositará o valor da restituição na conta bancária informada pelo contribuinte no momento da declaração. No entanto, caso isso não ocorra, é necessário reagendar o recebimento através do Portal do Banco do Brasil.

Expectativa dos contribuintes



A restituição do Imposto de Renda é aguardada com ansiedade por muitos contribuintes. Esse valor pode ser utilizado para diversas finalidades, como o pagamento de dívidas, a realização de investimentos ou até mesmo para proporcionar momentos de lazer e bem-estar.

Além disso, a restituição do Imposto de Renda pode ser um alívio financeiro para aqueles que tiveram gastos extras ao longo do ano ou que estão enfrentando dificuldades financeiras. É importante lembrar que esse dinheiro é fruto do imposto pago a mais durante o ano e, por isso, é um direito do contribuinte recebê-lo de volta.

Dicas para aproveitar a restituição do Imposto de Renda

Ao receber a restituição do Imposto de Renda, é fundamental planejar sua utilização de forma consciente. Para aproveitar ao máximo esse montante, considere algumas dicas:

Quitar dívidas: Utilize parte da restituição para pagar dívidas, especialmente aquelas com juros mais altos, como cartão de crédito e cheque especial. Investir: Caso não possua dívidas, pense em investir parte da restituição. Consulte um especialista financeiro para avaliar as melhores opções disponíveis de acordo com seu perfil de investidor. Construir reserva de emergência: Se você ainda não possui uma reserva de emergência, destine uma parte da restituição para criar essa reserva, que é fundamental para lidar com imprevistos financeiros. Realizar sonhos: Se você já possui uma reserva de emergência e não tem dívidas, considere utilizar parte da restituição para realizar algum sonho ou objetivo pessoal, como uma viagem ou a compra de um bem durável. Contribuir com a comunidade: Seja solidário e destine uma parte da restituição para instituições de caridade ou projetos sociais. Faça a diferença na vida de outras pessoas.

Valor corrigido

A restituição do Imposto de Renda é um momento aguardado por muitos contribuintes. Com o pagamento do 5º lote, mais de 1,2 milhão de pessoas serão contempladas e receberão um valor corrigido pela taxa Selic. É importante utilizar esse montante de forma consciente, seja para quitar dívidas, investir, construir uma reserva de emergência ou realizar sonhos. Aproveite essa oportunidade e planeje-se financeiramente para garantir um futuro mais tranquilo e próspero.