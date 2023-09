6 coisas que as empresas obtêm ao usar números virtuais

As empresas sempre buscaram o equilíbrio perfeito entre lucro e satisfação do cliente. Mas devido ao cenário em constante mudança do mercado, você sempre terá que trabalhar em algo novo. É assim que você se mantém relevante e à frente da concorrência!

Mas o que muitos empresários percebem é que não se trata apenas de implementar as mais recentes técnicas de marketing. Trata-se também de garantir que a infraestrutura que você está usando possa lidar com tudo o que você deseja implementar.

Isso também se aplica ao tipo de sistema de comunicação empresarial que você está usando. Com empresas como a Freeje, onde você pode comprar números virtuais, você pode ter à sua disposição uma ferramenta poderosa que aumentará as possibilidades do seu empreendimento.

Uma empresa pode ganhar muito ao implementar o uso dessa poderosa tecnologia em seus sistemas de comunicação. Aqui estão algumas coisas que as empresas obteriam com esta tecnologia revolucionária:

Isso pode aumentar seus números

Você sabia que é mais provável que as pessoas atendam o telefone quando ele toca se houver uma voz gravada (como um robô) no final (IVR)? Talvez seja porque nem todo mundo quer falar com um agente ao vivo para resolver seus problemas. Um atendente de voz gravada é muito mais barato e muito mais viável usando um número virtual.

Mas esta não é a única maneira de obter um impulso. Existem várias abordagens que você pode usar para garantir que seu site converta visitantes em leads. Isso inclui o uso de um número de telefone gratuito ou uma frase de chamariz que permite que seus clientes em potencial liguem para você.

Mesmo usando seu próprio número de telefone pessoal, você ainda poderá ver um aumento nas taxas de conversão! Essa tecnologia oferece isso sem o incômodo de alguém ligar para você no meio da noite.

Conquiste clientes de todas as partes do mundo

Como o número não precisa refletir a área em que você está, você pode conseguir clientes de muitas partes do mundo, mesmo que não tenha presença física lá. Essa é a beleza de usá-lo.

Você obtém acesso fácil à confiança deles estabelecendo-se como uma empresa local usando um número de sua área. Isso também significa que você não precisa se preocupar em ser expulso do mercado. Se você acha que suas estratégias funcionam melhor em outro lugar, você poderá facilmente fortalecer seus esforços nesse segmento de mercado.

Esteja você expandindo ou mudando de assunto, tenha certeza de que um número VoIP seria capaz de lhe dar acesso a novos clientes ansiosos para aprender e comprar de você, em vez da concorrência.

Economize em ligações

Você pode fazer sua ligação em qualquer lugar onde haja uma conexão forte e estável. Você nem precisa de um telefone fixo para fazer isso. Usando os dispositivos que você já possui, como um smartphone ou tablet, você poderá fazer chamadas. Não ter que comprar equipamentos adicionais gera economia imediata.

Mas aqui está outra vantagem: você nem precisa pagar pela ligação se ligar para alguém em um aplicativo que usa VoIP. Portanto, se você ligar para números internacionais o tempo todo, a economia será muito significativa. E tudo o que você economizar dessa forma, poderá alocar em outras iniciativas para impulsionar o crescimento.

Alcance consumidores por meio de mensagens de texto, mídias sociais, e-mails e chamadas de voz

Um dos maiores equívocos com os números VoIP é que eles só servem para permitir que você ligue barato. Na verdade, o que ele realmente faz é combinar tecnologias antigas e novas para aumentar a eficácia potencial de qualquer campanha que você execute.

Por exemplo, você pode empregar o marketing de texto para informar aos clientes existentes sobre um novo produto ou uma oferta por tempo limitado. Enquanto isso, seus seguidores nas redes sociais também podem usar o número virtual publicado para contatá-lo caso tenham dúvidas urgentes. Para ligações de consulta, você pode enviar algo para sua lista de e-mail para avisar sobre seu número. Você pode até incluí-lo em todos os e-mails. Sua inventividade permitirá que você maximize como pode integrar a mais nova tecnologia em todas as suas campanhas.

Melhore o atendimento ao cliente

Alguns clientes acham que você não está cuidando o suficiente do atendimento ao cliente. Eles podem achar que você demora muito para responder aos e-mails deles. Mesmo que isso aconteça apenas uma vez, eles podem ficar com a impressão de que você não se importa com eles como cliente.

Mas com um número disponibilizado a eles, você pode estabelecer uma experiência mais positiva para o cliente. Os clientes ficarão imediatamente cientes da rapidez com que sua equipe de atendimento ao cliente responde às suas necessidades. Isso permite que eles se sintam confiantes de que suas dúvidas serão respondidas por um atendente automático ou por um agente ao vivo.

Aumente o conhecimento da marca

Podemos estar em 2022, mas as pessoas ainda se lembram mais de números em comparação com endereços de e-mail ou sites. Portanto, se quiser chamar a atenção deles, você definitivamente precisa de um número.

Para máxima eficácia, obtenha um número gratuito. Isso seria facilmente associado à sua marca e ao que você representa. Também seria mais facilmente lembrado, tornando você a primeira escolha caso precisassem de seus serviços.

Um número virtual é o próximo passo se você quiser se manter no jogo. Adquira um para sua empresa agora e experimente esses benefícios imediatamente.

