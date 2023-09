6 maneiras de corrigir linhas horizontais na tela da TV LED Samsung

Samsung é uma das marcas mais proeminentes na indústria de televisão, oferecendo produtos inovadores e padronizados ao longo dos anos. É mais conhecido por sua qualidade de imagem de alto nível, que oferece aos usuários uma experiência de visualização da vida real.

Mas, por ser um dispositivo eletrônico, mostra diversos problemas relacionados à exibição, como linhas horizontais na tela. Muitos usuários encontraram esse problema, deixando-os insatisfeitos.

No entanto, esse problema pode ser resolvido rapidamente, portanto, se você estiver enfrentando o problema, não se preocupe. Neste artigo, vou orientá-lo sobre como corrigir facilmente linhas horizontais em telas de TV LED Samsung.

Corrigir linhas horizontais na tela da TV LED Samsung

Vários motivos, como baixo consumo de energia, cabos danificados, etc., podem ser responsáveis ​​pelas linhas horizontais na tela da TV LED Samsung. Portanto, você deve primeiro identificar o principal culpado e resolver o problema.

Existem seis métodos abaixo para corrigir os problemas e será melhor experimentar cada um individualmente e verificar qual funciona para você.

1. Desligue e ligue sua TV LED Samsung

O Power Cycling remove a energia residual da sua TV e proporciona um novo começo. Esta prática resolve todos os pequenos problemas e também pode ajudá-lo a eliminar linhas horizontais na tela da TV. Para isso, estes são os passos:

Primeiro, desligue sua TV Samsung.

Em seguida, você precisa remover o cabo de alimentação da tomada.

Agora, pressione o botão liga / desliga no controle remoto da TV por 30 segundos para descarregar completamente a energia.

Espere um pouco, conecte o cabo na tomada e ligue a TV.

2. Reconecte os cabos

Se as linhas estiverem se movendo de um lado para outro na tela da TV LED Samsung, pode haver alguns problemas com a conexão do cabo. Nesse caso, valerá a pena removê-los e reconectá-los.

Portanto, remova os cabos e verifique todas as portas para ver se há alguma sujeira bloqueando o caminho ou se algum pino está danificado. Se você achar que tudo está em boas condições, reconecte-os.

3. Faça um teste de imagem

A realização de um teste de imagem ajudará sua TV LED Samsung a autodiagnosticar todos os problemas relacionados à imagem. É assim que isso pode ser feito-

Primeiro, pressione o Lar botão no controle remoto da TV Samsung.

Agora, escolha Configurações .

No Configurações tela, selecione Apoiar opção.

Próxima seleção Auto diagnóstico .

Depois disso, selecione Teste de imagem e bateu OK .

Firmware desatualizado causa vários tipos de problemas na sua TV, que podem ser responsáveis ​​pelas linhas horizontais na tela. Nesse caso, você deve atualizar o firmware para a versão mais recente e verificar se o problema persiste. Estas são as etapas para isso:

Primeiro, pressione o Lar botão no controle remoto da TV.

Em seguida, navegue até o Configurações opção usando o teclado direcional e selecione-a.

Depois disso, selecione Apoiar nas opções disponíveis no painel esquerdo.

Selecione Atualização de software na próxima janela.

Em seguida, selecione o Atualizar agora opção.

Agora, sua TV irá verificar se há atualizações e, caso encontre alguma nova versão, instale-a em seu aparelho.

5. Redefinição de fábrica da sua TV Samsung

Se você ainda estiver vendo as linhas horizontais na tela da TV LED Samsung, a redefinição de fábrica pode ajudá-lo, pois alterará todas as configurações para o padrão e fará com que ela funcione como uma nova.

Para fazer isso facilmente, siga as seguintes etapas:

aperte o Lar botão no seu controle remoto e vá para Configurações.

Em seguida, selecione Apoiar na página.

A seguir, selecione Auto diagnóstico.

Depois disso, escolha Reiniciar .

Agora, será solicitado que você insira seu PIN; o padrão é 0000, então insira-o.

Selecione SIM para confirmar a reinicialização da sua TV.

É isso, o processo vai começar agora e você precisa esperar até que termine automaticamente.

Se alguma das opções acima não produzir um resultado frutífero, deve haver alguns problemas de hardware na sua TV. Então, será uma boa ideia entrar em contato com o Suporte ao Cliente Samsung e compartilhe a preocupação. Se a sua TV estiver no período de garantia, eles também poderão fornecer serviço gratuito para você.

Conclusão

Linhas horizontais podem aparecer devido a falhas de software ou de hardware. Com o tempo, estas linhas horizontais irão aumentar e espalhar-se por todo o ecrã, danificando assim a TV. Você pode seguir as etapas mencionadas neste artigo para corrigir linhas horizontais na tela da TV LED Samsung.

