6 MOEDAS de 5 CENTAVOS que podem ser vendidas AGORA por surpreendentes R$17 MIL.

Você sabia que suas moedas de 5 centavos podem valer uma pequena fortuna? Vamos explorar hoje seis moedas raras de 5 centavos que podem valer até R$ 17 mil.

O fascínio das moedas raras

As moedas raras têm um lugar especial no coração dos colecionadores. Embora possam parecer pequenos pedaços de metal, para muitos, representam uma conexão com a história, a arte e a cultura. Além disso, algumas delas podem valer uma pequena fortuna.

O que são moedas raras?

Antes de começarmos a falar sobre as moedas em si, vamos entender o que são moedas raras. Moedas raras, de forma geral, são aquelas que foram cunhadas em pequena quantidade ou que têm algum tipo de erro de cunhagem. Elas também podem ser moedas que foram retiradas de circulação ou que são de algum período histórico específico.

Identificando moedas raras

Identificar uma moeda rara requer um olho treinado. Alguns dos fatores que podem aumentar o valor de uma moeda incluem erros de fabricação, baixas tiragens, idade e condição da moeda.

6 moedas de 5 centavos que valem até R$17 mil

Agora, vamos explorar seis moedas raras de cinco centavos que podem valer até R$ 17 mil.



Moeda de 5 centavos com cunho trocado de 1996

Esta moeda é muito rara tem o anverso da moeda de 1 centavo, também conhecida como “cabecinha” ou moeda híbrida, e pode valer até R$1500.

Moeda de 5 centavos com disco cortado e batida dupla

Esta moeda é raríssima e pode valer até R$1700.

Moeda de 5 centavos Bifacil

Esta moeda rara tem 2 reversos, ou seja, você verá o “5 centavos” em ambos lados. Pode valer até R$3000.

Moeda de 5 centavos com nome “Brasil” duplicado

Esta moeda rara tem o nome BRASIL duplicado no sentido oposto. Pode valer até R$800.

Moeda de 5 centavos com cunho trocado(anverso 10 centavos)

Esta moeda é muito rara tem o anverso da moeda de 10 centavos, ano 2011, também conhecida como “mula” ou moeda híbrida, e pode valer até R$5000.

Moeda de 5 centavos com cunho trocado(anverso 10 centavos)

Esta moeda é muito rara tem o anverso da moeda de 10 centavo, ano 2012, também conhecida como “mula” ou moeda híbrida, e pode valer até R$5000.

Conheça todos detalhes destas moedas raras no vídeo abaixo e aprenda identifica-las:

O valor das moedas raras

O valor de uma moeda rara pode variar dependendo de vários fatores. Além da raridade e da condição da moeda, a demanda do mercado também pode influenciar o preço. Por exemplo, se muitos colecionadores estão procurando a mesma moeda, o preço pode aumentar.

Onde Vender Moedas Raras?

Para quem está em busca de vender suas moedas raras, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas raras. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre;

Casas de compra de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Anunciar suas moedas em sites como eBay ou Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Além disso, você não precisará pagar taxas ou comissões para terceiros, pois toda a transação será diretamente entre você e o comprador. Porém, esteja atento aos custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de fechar o negócio.

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98309-1130

Além disso, você também pode fazer parte de grupos de Facebook de negociadores de moedas antigas. No entanto, é preciso ter cuidado para não cair em golpes.