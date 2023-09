6 opções de celulares BONS e BARATOS para quem quer economizar

Se você está buscando opções de celulares bons e baratos precisa conhecer os modelos da Xiaomi que vamos apresentar a seguir. Afinal, eles custam até R$ 2 mil e são perfeitos para quem quer economizar.

A Xiaomi é uma fabricante chinesa muito conhecida por fazer celulares com um ótimo custo-benefício. Então, conseguem chegar em valores mais baixos e ainda manter a qualidade de seus produtos.

Até os modelos mais acessíveis da marca possuem telas AMOLED, processadores potentes e câmeras com boa qualidade, com resolução de até 50 MP. Portanto, veja a seguir seis aparelhos da empresa que vale a pena conhecer.

1 – Poco C40 é um dos celulares bons e baratos da Xiaomi

Começamos a lista dos celulares bons e baratos com um modelo que você encontra a partir de R$ 626. Assim, é um smartphone de entrada, que possui tela grande, bateria de longa duração e uma câmera boa.

A tela do aparelho em 6,71 polegadas de resolução HD+ e é uma ótima opção para quem costuma jogar no celular, assistir vídeos e navegar na internet. Além disso, as cores do display são bem vivas e possuem um bom contraste.

Em relação à memória, o Poco C40 tem 64 GB de armazenamento interno e 4 GB de memória RAM. Já sua bateria é de 6 mil mAh e é satisfatória para um dia de uso moderado.

O processador é o JLQ JR510, que tem uma velocidade máxima de 2 GHz. Dessa forma, o celular consegue lidar muito bem com as tarefas mais básicas do usuário. Por exemplo, usar aplicativos como o WhatsApp, tirar fotos e navegar na internet.

Uma das preocupações de quem busca celulares bons e baratos é a câmera. Neste caso, a lente principal do aparelho tem 13 MP e um sensor de profundidade de 2 MP. Já a câmera frontal tem 5 MP.



2 – O Redmi 10C

O segundo modelo da lista é o Redmi 10C, que também é considerado um modelo de entrada, com uma tela ampla de resolução HD+. Aliás, um diferencial do aparelho é a câmera principal com alta resolução e um processamento interno bom, executado pelo Snapdragon 680 da Qualcomm.

Sua memória RAM é de 4 GB e vem acompanhado de um chipset octa-cora de armazenamento que pode ser de 64 GB ou 128 GB, de acordo com a escolha do cliente.

A câmera traseira do aparelho Xiaomi é de 50 MP e ele ainda tem sensor telemacro de 2 MP e frontal de 5 MP. Por fim, possui o Android 11, com interface MIUI 13 e sua bateria é de 5 mil mAh. Um detalhe é que ele não suporta internet 5G, apenas redes 4G.

3 – O Redmi 12C é mais um dos celulares bons e baratos da Xiaomi

Esse modelo se destaca entre os celulares bons e baratos por ter uma tela maior, bateria mais duradoura e uma câmera principal com 50 MP. Então, é ideal para quem quer uma opção acessível, com recursos satisfatórios e bom desempenho.

A tela tem 6,71 polegadas e conta com a tecnologia LCD e resolução HD+. Já em relação ao desempenho, possui um processador Helio G85, com 4 GB de memória RAM e armazenamento interno que pode ser de 64 ou 128 GB.

Sua bateria permite um dia inteiro de uso sem precisar ficar carregando. Isso porque, tem 5 mil mAh e tem carregamento rápido de 18 W. Portanto, você pode encontrá-lo a partir de R$ 740 no mercado.

4 – Redmi Note 12

Quase encerrando a lista temos o Redmi Note 12, um smartphone intermediário que tem tela grande, bateria de longa duração e uma câmera satisfatória. Assim, sua tela é de 6,67 polegadas com AMOLED e resolução FHD+.

Ele ainda conta com proteção Corning Gorilla Glass 3 e pode ser encontrado nas versões de memória RAM de 4, 6 ou 8 GB. Aliás, seu armazenamento interno é de 128 GB e tem processador Snapdragon 685.

Sua bateria é de 5 mil mAH e tem um carregamento rápido de 33W. Já em relação às câmeras, ele tem sensores triplos de 50 MP e uma câmera frontal com 13 MP de resolução.

Entre seus diferenciais, ele se destaca por rodar o Android 13, que é a versão mais recente do sistema Google e ainda conta com a interface MIUI 14 da Xiaomi.

5 – Poco X5 5G é mais um dos celulares bons e baratos

Já com uma tela e desempenho satisfatórios, o Poco X5 se destaca pelo conjunto potente de câmeras. Então, é uma boa opção para quem busca celulares bons e baratos, mas que tenham uma performance acima da média.

Seu display AMOLED tem 6,67 polegadas e possui a proteção Corning Gorilla Glass 3. Já seu armazenamento interno pode ser de 6GB de RAM 2 128 GB ou de 8GB de RAM e 256 GB.

É alimentado pelo processador Snapdragon 695 da Qualcomm, portanto, é mais rápido e eficiente para as tarefas básicas e jogos pesados. Por fim, tem uma câmera principal de 48 MP, com uma lente frontal de 13 MP e sua bateria tem 5 mil mAh, que permite dois dias de uso com apenas uma carga.

6 – Poco X5 Pro

Encerrando a lista dos celulares bons e baratos da Xiaomi temos o Poco X5 Pro. Ele oferece uma experiência visual imersiva, com câmera versátil e bateria que dura o dia todo. Além disso, sua tela é AMOLED e tem resolução FHD+.

O processador Snapdragon 778G garante o desempenho rápido e responsivo do aparelho, até mesmo em tarefas mais exigentes, como jogos pesados. Ainda tem memória RAM de 6 ou 8 GB e armazenamento interno que pode ser de 128 ou 256 GB.

Em relação ao sistema de câmera, ele é tripla na parte traseira e ainda tem uma câmera principal de 108 MP, uma lente ultrawide de 8 MP e um sensor macro de 2 MP. Já a câmera frontal possui 16 MP.

Por fim, seu sistema operacional é o Android 13 e a bateria tem 5 mil mAh, que faz com que o usuário faça uso do aparelho até dois dias sem precisar carregar.