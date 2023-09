O cartão de crédito para CNPJ é uma ferramenta valiosa para qualquer empresa, proporcionando vantagens significativas. No entanto, é importante usá-lo com responsabilidade e cautela.

6 práticas essenciais para usar seu cartão de crédito Nubank PJ de forma inteligente

Confira seis práticas recomendadas para garantir um uso eficiente do seu cartão de crédito para CNPJ, com foco na experiência oferecida pelo Nubank.

1. Gerencie o seu limite de crédito de forma sábia

O primeiro ponto crucial ao usar um cartão de crédito para CNPJ é lembrar que o limite não representa dinheiro disponível. Uma vez que gastar todo o limite ou ultrapassá-lo pode resultar em problemas financeiros futuros.

A exemplo, o Nubank facilita o controle do seu limite:

Abra o aplicativo da Conta PJ do Nubank.

Acesse a tela referente ao seu cartão de crédito.

Toque na opção “Meus limites”.

Ajuste o limite, arrastando-o para a esquerda ou direita, conforme necessário.

Isso ajuda a manter um controle consciente sobre seus gastos e evita dívidas desnecessárias.

2. Evite o parcelamento de faturas

Parcelar a fatura do cartão de crédito é um acordo com consequências financeiras desvantajosas. Isso inclui o pagamento de juros e do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF), além de impactar negativamente seu histórico de crédito no Nubank.



Dessa forma, evitar o parcelamento de faturas é essencial para manter um histórico de crédito sólido e abrir portas para limites de crédito maiores no futuro.

3. Aproveite o débito automático

Manter um histórico de pagamentos sólido é vital para relacionamentos bancários saudáveis e o equilíbrio financeiro da sua empresa. O débito automático é uma ferramenta útil que permite o pagamento automático da fatura do seu cartão de crédito PJ Nu.

O pagamento pode ser agendado para o dia de sua escolha, até a data de vencimento da fatura. Certamente, isso elimina a preocupação de esquecer o pagamento e evitar atrasos.

4. Separe as finanças pessoais das empresariais

Embora possa ser tentador misturar finanças pessoais e empresariais, manter essas contas separadas é fundamental para a organização do fluxo de caixa. Desse modo, essa separação oferece clareza sobre as entradas e saídas de dinheiro da empresa, facilitando a gestão financeira.

5. Usando o cartão de crédito para CNPJ de forma estratégica

O cartão de crédito para CNPJ pode ser uma ferramenta estratégica para impulsionar seu negócio. Além de proporcionar segurança nas compras online, ele permite o parcelamento de compras sem juros, tornando a aquisição de insumos e equipamentos mais caros mais acessível. Assim sendo, ao tomar decisões de compra, avalie as condições e opte pelo pagamento a crédito quando apropriado, protegendo assim o caixa da empresa.

6. Aproveite as ferramentas de organização no app PJ do Nubank

O aplicativo PJ do Nubank oferece recursos para simplificar a organização das finanças da sua empresa:

Categorização de compras

Você pode categorizar todas as compras realizadas com o cartão de crédito PJ do Nubank, facilitando o entendimento dos gastos em diferentes áreas.

Assistente de pagamentos

Esta ferramenta auxilia na administração de despesas que vão além do cartão de crédito, organizando e automatizando compromissos financeiros em uma área específica do aplicativo. Além disso, fornece informações sobre os boletos emitidos no CNPJ da empresa.

Em resumo, o cartão de crédito para CNPJ oferece inúmeras vantagens para as empresas, mas seu uso requer disciplina e planejamento. Desse modo, com essas seis dicas em mente e aproveitando as funcionalidades oferecidas pelo Nubank, é possível garantir que seu cartão de crédito PJ seja um aliado valioso na gestão financeira do seu negócio.

Use-o com responsabilidade e colha os benefícios que ele pode proporcionar. Já que é importante destacar as vantagens de utilizar o cartão de crédito de forma planejada.