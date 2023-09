6 programas que você precisa ter no computador para não passar aperto

Foto de Walls.io por Unsplash

Se você é uma das pessoas que utiliza computadores diariamente, com certeza já se viu diante de um problema que não sabia como resolver. Esse texto tem como objetivo apontá-lo na direção certa!

Em um mundo cada vez mais dominado pelos smartphones e demais dispositivos móveis, computadores e notebooks parecem ter perdido um pouco o espaço nos lares brasileiros. Segundo dados do IBGE em 2022, até mesmo as smart TV são mais comuns do que os computadores.

Enquanto 99,5% dos brasileiros acessam a internet pelos smartphones, apenas 42% os fazem em um computador. Os motivos variam, levando em conta a praticidade dos dispositivos móveis e a maior acessibilidade de conexões de internet em ambientes fora de casa, através do 4G, 5G e Wi-Fi.

Isso acaba apresentando um desafio para aqueles que usam computadores no dia a dia, considerando que a oferta de programas e funcionalidades para os dispositivos de mesa pode ser mais escassa. É mais importante do que nunca, então, conhecer os melhores e mais úteis softwares neste espaço.

6 programas para se ter no computador

Seja para objetivos profissionais ou no âmbito pessoal, os computadores continuam sendo importantes para uma parcela significativa dos brasileiros. Diante desse cenário, nós elaboramos uma lista com os 6 principais softwares que você precisa ter no computador para não passar apuros!

1 – Wondershare Dr.Fone

Abrindo a lista está o Wondershare Dr.Fone, um programa voltado ao gerenciamento de atividades nos smartphones. Ele pode ser baixado e testado gratuitamente e é compatível com o sistema operacional Windows e smartphones com Android ou iOS, o que o torna um software versátil.

Algumas das principais ferramentas do Dr.Fone envolvem a transferência e o backup de dados do celular (incluindo aqueles relacionados ao WhatsApp), espelhamento de tela, gerenciamento de senhas, recuperação do sistema, eliminação de dados e diversos outros, de acordo com a necessidade.

O que torna o Dr.Fone um programa especialmente valioso para computadores é o fato de que ele permite uma completa integração entre os dispositivos móveis e aqueles de mesa, entregando o melhor dos dois mundos. Dessa forma, o usuário mantém o controle total onde quer que esteja.

2 – Microsoft Office

Exportar fotos para PC é um processo relativamente simples, considerando que boa parte dos principais formatos de imagem podem ser abertos nos computadores, mas e quanto aos textos? Para estes, o programa ideal é o Microsoft Word, lançado pela gigante criadora do sistema Windows.

E o Microsoft Word não é o único programa desenvolvido pela empresa. O “Pacote Office”, como é conhecido, traz uma série de outras ferramentas importantes, como o PowerPoint, o Excel e o Outlook. Por estar integrado com funcionalidades essenciais, o Microsoft Office é indispensável.

3 – Adobe Acrobat Reader

O formato de arquivo “pdf” é um dos mais populares, e por bons motivos: em um mesmo documento, usuários conseguem inserir textos, imagens, hiperlinks e diversos outros tipos de mídias. A fim de lê-los da maneira adequada, é recomendado baixar e instalar o programa Adobe Acrobat Reader.

4 – Google Chrome

A empresa Google é responsável por algumas das tecnologias mais utilizadas do mundo, entre o seu buscador, o Google Drive e até mesmo o Google Earth. Apesar disso, o seu programa mais popular parece ser o Google Chrome, navegador para internet disponível nos principais sistemas operacionais.

Mais do que Mozilla Firefox, Microsoft Edge ou Safari, o Google Chrome é o queridinho dos brasileiros. Embora o navegador da Microsoft venha embutido no sistema, os usuários costumam optar pelo download do programa do Google, o que o coloca como um dos softwares essenciais nos PCs.

5 – Youtube Music

Para quem gosta de ouvir músicas no computador, os dois programas mais interessantes são o Spotify e o Youtube Music. O segundo, em especial, traz algumas funcionalidades “extras”, como a possibilidade de assistir vídeos na plataforma sem anúncios, um bônus para aqueles que os utilizam.

6 – WhatsApp

O WhatsApp é um dos aplicativos mais necessários em nossa vida cotidiana, de modo que programas que facilitem o seu uso, como o Dr.Fone, são extremamente recomendados. O que poucos consideram é o uso do próprio mensageiro instantâneo no computador, algo possível através de navegadores.

Para aqueles que não sabem como receber SMS online Brasil, basta estabelecer uma conexão entre o aplicativo no celular e a página na web do WhatsApp. Feito isso, você poderá enviar e receber mensagens, vídeos, áudios e demais arquivos de maneira semelhante a como faz no smartphone.

Como usar o Dr.Fone?

Considerando a versatilidade do Wondershare Dr.Fone, é interessante dedicarmos um tópico extra à ele, a fim de auxiliar quem busca programas úteis no computador. Para utilizá-lo, basta fazer o download gratuito em seu site oficial e realizar a instalação, processo que leva alguns minutos.

Em seguida, você deverá conectar o smartphone ao computador e então navegar pelas ferramentas do programa. De acordo com a necessidade do momento, basta selecionar a função desejada e seguir os passos indicados na janela. O software tem uso simples mesmo para usuários sem experiência.

Além disso, cabe dizer que o Dr.Fone funciona em conjunto com alguns dos outros programas mencionados nesta lista! Arquivos manejados pelo programa podem ser abertos no Microsoft Word, no leitor da Adobe ou mesmo enviados e recebidos pelo WhatsApp, o que é outro ponto positivo.

Sentiu falta de algum programa nessa lista? A verdade é que cada usuário realiza atividades distintas nos computadores, de modo que a necessidade de softwares irá variar. Apesar disso, ferramentas como as disponibilizadas pelo Dr.Fone acabam sendo indispensáveis em uma infinidade de cenários.