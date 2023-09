65 APOSTAS dividem prêmio principal

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (9) o sorteio da Lotofácil da Independência. O concurso especial acontece uma única vez no ano e não acumula, assim como a Mega-Sena da Virada e a Quina de São João.

Isso quer dizer que, mesmo se ninguém tivesse acertado todas as 15 dezenas sorteadas, o prêmio principal iria sair de qualquer jeito. Contudo, a Caixa informou que 65 jogos gabaritaram os números do concurso e faturaram o prêmio principal. Assim, eles vão dividir o prêmio de R$ 200 milhões entre si.

A saber, este foi o maior prêmio da história da Lotofácil, superando a marca de 2022, quando 79 apostas dividiram o prêmio de R$ 177,6 milhões. Neste ano, dezenas de jogos realizados em várias partes do Brasil também gabaritaram as dezenas e faturaram um valor milionário, cada um.

Confira os estados das apostas vencedoras

De acordo com a Caixa Econômica, 15 estados e o Distrito Federal tiveram jogos ganhadores da Lotofácil da Independência. Confira o número de vencedores por unidade federativa:

Alagoas: 1 aposta;

1 aposta; Bahia: 3 apostas;

3 apostas; Ceará: 2 apostas;

2 apostas; Distrito Federal: 4 apostas;

4 apostas; Espírito Santo: 1 aposta;

1 aposta; Goiás: 1 aposta;

1 aposta; Maranhão: 2 apostas;

2 apostas; Minas Gerais: 6 apostas;

6 apostas; Mato Grosso: 3 apostas;

3 apostas; Piauí: 1 aposta;

1 aposta; Paraná: 4 apostas;

4 apostas; Rio de Janeiro: 3 apostas;

3 apostas; Roraima: 1 aposta;

1 aposta; Santa Catarina: 4 apostas;

4 apostas; Sergipe: 1 aposta;

1 aposta; São Paulo: 22 apostas.

Além disso, outros seis jogos realizados através de canal eletrônico também acertaram todas as dezenas sorteadas e dividiram o prêmio principal com as demais apostas.

Veja o valor que cada jogo faturou

Em resumo, todos os 65 jogos ganhadores acertaram as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica. Portanto, o prêmio principal de R$ 200 milhões foi dividido igualmente entre todas as apostas vencedoras.



Você também pode gostar:

Assim, cada um dos jogos ganhadores receberá R$ 2.955.552,77. O valor é bem menor que a marca de R$ 200 milhões, mas nenhum dos vencedores deverá ter motivos para reclamar, já que ganharam milhões de reais literalmente de uma hora para outra.

Arrecadação da Lotofácil da Independência

Cabe salientar que as loterias são jogos de sorte. Aliás, os apostadores até têm como aumentarem as chances de acerto, como, por exemplo, escolhendo mais números no canhoto. Contudo, para isso, terão que pagar mais caro pelos jogos.

De todo modo, uma coisa é certa: a maioria dos apostadores não ganha qualquer centavo nos sorteios. Isso é evidenciado pela arrecadação total do concurso especial da modalidade.

Em 2023, a Lotofácil da Independência arrecadou R$ 657.722.919,00. Em outras palavras, a Caixa arrecadou 3,3 vezes mais que o prêmio principal, ou seja, houve milhares de apostas que não tiveram o número mínimo de acertos para ganharem prêmios em dinheiro.

Dicas para ganhar na Lotofácil

Vale destacar que existem algumas maneiras de elevar as chances de acerto. Além de aumentar o número de dezenas por jogo, o apostador poderá seguir outras dicas para ter mais chances de ganhar na Lotofácil.

A primeira delas consiste no equilíbrio dos números escolhidos. Uma estratégia inteligente é optar por números pares e ímpares, alternando-os. Nesse caso, o apostador deve evitar sequências numéricas consecutivas, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, pois têm menos chances de serem sorteadas.

Os jogadores também podem dar uma olhada em concursos anteriores da Lotofácil. Assim, podem escolher números que já saíram em sorteios anteriores, pois há chance de isso se repetir.

Por fim, o mais indicado é persistir jogando na loteria. A frequência e a regularidade dos jogos aumentam as chances de acerto e elas podem ser recompensadoras. Na verdade, a Lotofácil é uma modalidade fácil de ser jogada e que oferece grandes chances de acerto aos apostadores.

Veja como apostar na Lotofácil

O concurso especial da Lotofácil da Independência já passou e só estará de volta em 2024. No entanto, a modalidade continua realizando jogos regulares no país, de segunda-feira a sábado. No total, são seis chances de ganhar na loteria todas as semanas.

Os interessados em tentar a sorte na Lotofácil podem ir à alguma agência lotérica da Caixa para fazer suas apostas. Contudo, as pessoas que não gostam de enfrentar fila não precisam se preocupar, pois é possível jogar nas loterias sem sair de casa. Para isso, os interessados só precisam acessar o site da Caixa Econômica ou baixar e acessar o aplicativo de loterias para fazer suas apostas.

Aposta mínima custa R$ 3,00

Uma aposta simples da Lotofácil custa apenas R$ 3,00. Contudo, o valor dos jogos cresce significativamente quando o apostador escolhe mais de 15 dezenas.

Confira abaixo o valor de cada aposta da Lotofácil:

15 dezenas escolhidas: R$ 3,00;

16 dezenas escolhidas: R$ 48,00;

17 dezenas escolhidas: R$ 408,00;

18 dezenas escolhidas: R$ 2.448,00;

19 dezenas escolhidas: R$ 11.628,00;

20 dezenas escolhidas: R$ 46.512,00.

Muitas pessoas fazem apostas simples, pois o valor é relativamente baixo. Entretanto, alguns apostadores que têm condições de fazer um jogo com 20 dezenas acabam escolhendo mais números no mesmo bilhete.

De todo modo, cada pessoa deve avaliar as condições financeiras em que se encontra para definir se o risco de escolher mais dezenas realmente vale a pena. Caso contrário, o melhor a fazer é investir o dinheiro em algo que tenha um retorno seguro, sem precisar contar com a sorte.