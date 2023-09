7 em cada 10 brasileiros aderiram ou querem aderir ao programa, diz Pesquisa

O Crescimento da Adesão ao Desenrola Brasil

A pesquisa revelou que a adesão ao Desenrola Brasil tem aumentado desde o lançamento do programa. Em junho, antes do início oficial, 65% dos entrevistados já demonstravam interesse, enquanto 28% não tinham a intenção de aderir. No entanto, na pesquisa atual, realizada entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro, 73% dos entrevistados já aderiram ou pretendem aderir ao programa, enquanto apenas 24% não têm interesse.

É interessante notar que a adesão é mais forte na região Norte do país, onde 82% dos entrevistados afirmaram que já entraram ou pretendem entrar no programa. Além disso, entre os entrevistados com renda familiar mensal de até dois salários mínimos, o índice de adesão foi de 77%. Isso indica que o Desenrola Brasil está alcançando seu objetivo de ajudar aqueles que mais necessitam.

Ampliação das Condições de Renegociação

Embora a primeira fase do Desenrola Brasil, em vigor desde julho, abranja dívidas bancárias de clientes com renda familiar entre dois salários mínimos e R$ 20.000, alguns bancos têm estendido as condições de renegociação a um público mais amplo. Essa ampliação não possui restrições, mas os benefícios fiscais concedidos aos bancos valem apenas para o público incluído no programa.

No entanto, é importante ressaltar que a faixa de menor renda entrará oficialmente no Desenrola Brasil neste mês e as renegociações contarão com garantia financeira do Tesouro. Isso proporcionará maior segurança aos participantes do programa, incentivando ainda mais a adesão.

Aumento do Conhecimento sobre o Desenrola Brasil

Outro ponto destacado pela pesquisa é o aumento do conhecimento da população sobre o programa Desenrola Brasil. Em junho, apenas 45% dos entrevistados afirmavam saber sobre o programa, enquanto na pesquisa atual esse número saltou para 70%. Isso demonstra que o governo e os bancos têm conseguido divulgar efetivamente o programa, alcançando um público cada vez maior.

O Endividamento da População Brasileira

Além de medir a adesão ao Desenrola Brasil, a pesquisa também analisou o endividamento da população brasileira neste ano. Os resultados mostraram que 25% dos entrevistados afirmaram estar mais endividados em comparação ao ano anterior, enquanto em junho, esse número era de 20%. Em fevereiro, apenas 15% alegavam estar mais endividados.

Por outro lado, 38% dos entrevistados afirmaram estar menos endividados em 2022 em relação a 2021, contra 40% em junho e 53% em fevereiro. Esses dados indicam que, embora o endividamento seja uma realidade para muitos brasileiros, o Desenrola Brasil está contribuindo para aliviar essa situação e proporcionar melhores condições financeiras.

O Desenrola Brasil tem se mostrado uma iniciativa positiva para a população brasileira, proporcionando oportunidades de renegociação de dívidas e contribuindo para a redução do endividamento. A adesão ao programa tem sido expressiva, especialmente na região Norte do país e entre os entrevistados com menor renda familiar.

Com o aumento do conhecimento sobre o programa, espera-se que mais pessoas possam se beneficiar das oportunidades oferecidas pelo Desenrola Brasil. A ampliação do programa e a garantia financeira do Tesouro trazem mais segurança e confiança para os participantes, incentivando ainda mais a renegociação de dívidas.

É importante destacar que o Desenrola Brasil não só auxilia os indivíduos a saírem da situação de endividamento, mas também tem impactos positivos na economia como um todo. Ao reduzir a inadimplência, o programa contribui para o fortalecimento do sistema financeiro e para o aumento do consumo.

Portanto, se você está enfrentando dificuldades financeiras e tem dívidas a serem renegociadas, não deixe de conhecer e aproveitar as oportunidades oferecidas pelo Desenrola Brasil. A renegociação de dívidas pode ser o primeiro passo para retomar o controle de suas finanças e construir um futuro mais estável e próspero.