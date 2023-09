7 mitos sobre o TRABALHO REMOTO que nunca te contaram

O trabalho remoto é uma tendência que vem crescendo cada vez mais no mundo todo. Muitas pessoas sonham em poder trabalhar de casa, sem enfrentar o trânsito, o estresse e os custos de um escritório tradicional.

Mas será que esse tipo de trabalho é mesmo tão bom quanto parece? A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e conheça os mitos sobre o trabalho remoto que nunca te contaram. Confira!

1 – Trabalho remoto é fácil

Muita gente pensa que trabalho remoto é sinônimo de moleza, mas isso não é verdade, pois ele exige muita disciplina, organização e responsabilidade.

Isso porque você precisa cumprir prazos, entregar resultados e se comunicar com a equipe, mesmo sem ter um chefe ou um colega ao lado. Além disso, precisa lidar com as distrações e as tentações da sua casa, como a TV, a geladeira e a cama.

2 – O profissional se torna mais produtivo

Outro mito comum é que o trabalho remoto aumenta a produtividade. Isso pode até ser verdade para algumas pessoas, mas não é uma regra. A produtividade depende de vários fatores, como o tipo de trabalho, o perfil do profissional, o ambiente de trabalho e a rotina.

Assim, algumas pessoas se sentem mais motivadas e concentradas trabalhando de casa, outras se sentem mais dispersas e solitárias.

3 – Trabalho remoto é mais barato



Muitos profissionais que optam pelo trabalho remoto esperam economizar dinheiro com transporte, alimentação e vestuário. Porém, nem sempre isso acontece. Isso porque ele também inclui outros custos, como a internet, a energia elétrica, o telefone e os equipamentos.

Além disso, é necessário investir em um espaço adequado para trabalhar, com uma mesa, uma cadeira ergonômica e uma iluminação adequada.

4 – Trabalho mais flexível

Uma das maiores vantagens do trabalho remoto é a flexibilidade de horários. Isso porque é possível escolher quando começar e terminar o seu expediente, de acordo com a sua preferência e disponibilidade.

Mas isso não significa que você pode fazer o que quiser, quando quiser. Mesmo com a flexibilidade, ainda é necessário cumprir as suas obrigações e respeitar os horários dos seus clientes e colegas. Além disso, é importante ter cuidado para não misturar a vida pessoal e profissional, e estabelecer limites entre o trabalho e o lazer.

5 – Trabalho remoto é mais saudável

O trabalho remoto pode trazer benefícios para a saúde física e mental, como reduzir o estresse e melhorar a qualidade do sono. Porém, isso não acontece automaticamente.

Por isso, o profissional deve estar sempre atento à sua saúde, adotando hábitos saudáveis como se alimentar bem, fazer exercícios físicos e ter momentos de relaxamento. Outro ponto muito importante é evitar o isolamento social, que pode acontecer quando se trabalha sozinho.

6 – O trabalho mais solitário que existe

Um dos maiores desafios do trabalho remoto é lidar com a solidão. Muitos profissionais que trabalham de casa sentem falta do contato humano e da interação social que um escritório proporciona.

Porém, isso não significa que você tenha que trabalhar sozinho o tempo todo. Isso porque este tipo de trabalho também possibilita ao profissional buscar formas de se conectar com outras pessoas, como participar de reuniões online, fazer cursos, frequentar eventos e espaços de coworking.

7 – Trabalho remoto é para todos

O trabalho remoto pode ser uma ótima opção para muitos profissionais, mas não é para todos. Isso porque ele exige um perfil adequado, uma adaptação constante e uma gestão eficiente.

O profissional precisa ter competências como proatividade, comunicação, colaboração, organização e autocontrole. Além disso, ainda é necessário ter uma infraestrutura adequada, um suporte técnico e um apoio familiar. E o mais importante: é preciso gostar do que faz e se identificar com o trabalho remoto para que, assim, ele se torne um sucesso.