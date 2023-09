8 maneiras de consertar o YouTube Vanced que não funciona no Android [2023]

O YouTube Vanced não funciona no Android? Muitos usuários têm enfrentado o problema e, por isso, não conseguem usar o aplicativo para assistir a vídeos do YouTube. Para quem não sabe, o YouTube Vanced é um aplicativo crackeado através do qual você poderá assistir vídeos no YouTube sem nenhum anúncio. No entanto, a empresa disse não usar esses aplicativos e apoiá-los com o aplicativo original.

Mas há alguns usuários que acham isso útil e adoram assistir aos vídeos de lá. No entanto, devido ao YouTube Vanced não funcionar no Android, eles não conseguem assistir a mais vídeos dele. Os usuários estão procurando maneiras de resolver o problema. Estamos aqui com isso. Neste guia listaremos as soluções pelas quais você poderá resolver o problema sem complicações. Então vamos começar.

Por que o YouTube Vanced não funciona?

Muitos usuários procuram motivos para entender por que estão enfrentando o problema em seus dispositivos Android. Listaremos os motivos pelos quais você poderá entender as causas dos problemas.

Conexão de rede: O problema de não funcionamento do YouTube Vanced pode surgir no Android se os usuários não estiverem conectados com uma conexão estável à Internet.

Corrigir erro do YouTube Vanced que não funciona no Android

Os usuários que enfrentam o problema de não funcionamento do Android YouTube Vanced devem tentar as etapas listadas abaixo. Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a alguns motivos comuns. Portanto, será melhor experimentar os métodos listados abaixo para verificar se isso resolve o problema.

Verifique a conexão com a Internet

Reinicie o dispositivo: Os usuários que enfrentam o problema com o aplicativo podem tentar reiniciar o dispositivo novamente. Isso ajudará a resolver o problema.

Maneiras de consertar o YouTube Vanced que não funciona em dispositivos Android

Estamos aqui com uma lista de soluções que você deve tentar se estiver enfrentando o problema do YouTube Vanced não funcionar no Android.

Forçar o fechamento e iniciar o aplicativo

Quando você estiver enfrentando o problema, sugerimos que você force a parada do aplicativo e reinicie-o para verificar se o problema foi resolvido depois ou não. Muitos usuários fizeram isso e conseguiram resolver o problema. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Primeiro, desbloquear o telefone.

o telefone. Localizar o aplicativo na tela.

o aplicativo na tela. Imprensa e Segurar isto.

e isto. Clique em Informações do aplicativo .

. Selecione a opção de Forçar parada/fechamento .

. Agora, espere às vezes .

. Depois disso, inicie o aplicativo de novo.

de novo. Verifique se o problema foi resolvido ou não.

Limpar cache

O problema do YouTube Vanced não funcionar no Android também pode começar se os arquivos de cache não estiverem funcionando corretamente. Os arquivos de cache são responsáveis ​​pelo funcionamento correto do aplicativo. Se houver algum arquivo corrompido, você enfrentará o problema do YouTube Vanced Not Working. Sugerimos que você limpe e reinicie o aplicativo para verificar se isso ajuda ou não a resolver o problema.

Em primeiro lugar, Desbloquear o telefone.

o telefone. Localizar o aplicativo na tela.

o aplicativo na tela. Imprensa e Segurar isto.

e isto. Clique em Informações do aplicativo .

. Vá para Armazenar .

. Procure o Limpar arquivos de cache opção. Selecione-o.

Agora vá voltar e clique em Forçar parada .

e clique em . Vou ao Tela inicial .

. Procure o aplicativo .

. Comece novamente e verifique se o problema foi resolvido ou não.

Desative a otimização da bateria

Os usuários que enfrentam o YouTube Vanced Not Working no Android devem verificar se ativaram a Otimização da Bateria. Suponha que você tenha ativado a Otimização de bateria em seu telefone Android. Nesse caso, você também terá o mesmo problema porque a Otimização da Bateria funciona no gerenciamento dos recursos e da energia consumida pelos aplicativos. Portanto, se o YouTube Vanced não tiver recursos suficientes, não funcionará corretamente. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para desativar a Otimização da bateria.

Abrir Configurações no seu celular.

no seu celular. Agora, vá para o Bateria opção.

opção. Procure a opção de Otimização da bateria.

Se for habilitado então desabilitar isto.

então isto. Uma vez feito, inicie o aplicativo e verifique se o emitir foi resolvido ou não.

Feche os outros aplicativos de consumo

Se você usou muitos aplicativos, mas esqueceu de fechá-los, você enfrentará o problema. Sim, às vezes acontece quando os aplicativos não estão fechados e continua consumindo recursos. Portanto, fica difícil para os outros aplicativos obter recursos suficientes. É por isso que será bom fechar o outro aplicativo em execução. Você pode verificar as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Desbloqueie seu dispositivo.

Você verá a opção de vendo todos os aplicativos que estão minimizados. Será uma ícone de três linhas .

todos os aplicativos que estão minimizados. Será uma . Selecione-o e escolha a opção de Feche tudo .

. Depois disso, vá para o Gerenciador de aplicativos .

. Comece o YouTube avançado .

. Agora, verifique se o emitir foi resolvido ou não.

Reinstale o aplicativo

Se você estiver enfrentando o problema de não funcionamento contínuo do YouTube Vanced, pode haver chances de que isso esteja ocorrendo devido a arquivos corrompidos ou ausentes. Sugerimos que você tente instalar o aplicativo novamente em seu Android para verificar se o problema foi resolvido ou não. Muitos usuários tentaram fazer isso e temos certeza de que isso o ajudará a resolver o problema. Você pode seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o Seção de aplicativos instalados ou localize o aplicativo no tela .

ou localize o aplicativo no . Imprensa e Segurar isto.

e isto. Agora, clique em Desinstalar .

. Depois disso, aguarde o procedimento para ser concluído.

para ser concluído. Uma vez feito isso, abra o Site APK para baixar o aplicativo.

para baixar o aplicativo. Procure o aplicativo e download isto.

e isto. Agora, localize o Arquivo APK e instale-o .

e . Depois disso, verifique se o emitir foi resolvido ou não.

Espere por algum tempo

Os usuários que estão enfrentando o problema devem tentar usar o aplicativo depois de algum tempo. Há chances de o aplicativo não estar funcionando corretamente devido a algum tráfego maior ou horários de pico. Portanto, é melhor você tentar usar o aplicativo depois de algum tempo e verificar se o problema de não funcionamento do YouTube Vanced ocorre novamente ou não.

Empacotando

O YouTube Vanced é usado por milhares de usuários para assistir vídeos do YouTube sem anúncios. Não é uma forma legal, mas os usuários adoram usá-la. No entanto, devido a alguns problemas, eles estavam enfrentando YouTube Vanced não funciona no Android. Neste guia, listamos os métodos pelos quais você poderá resolver o problema.

