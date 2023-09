8 maneiras principais de consertar o Bluetooth do Subaru que não funciona

De acordo com o RepairPal, os carros Subaru estão entre os mais confiáveis, depois da Toyota. Ainda assim, problemas como o não funcionamento do Bluetooth têm incomodado os proprietários de automóveis Subaru. Embora os carros Subaru não tenham reclamações quanto à mecânica, o mesmo não pode ser dito no caso dos componentes elétricos e técnicos. Mas não se preocupe. Se o Bluetooth do seu carro Subaru não estiver funcionando, ajudaremos você a consertar com a ajuda deste guia.

Por que o Subaru Bluetooth não funciona?

Pode haver muitos motivos pelos quais o Subaru Bluetooth não funciona. Embora o principal motivo possa ser a falha do seu sistema de infoentretenimento, outros problemas que causam o problema incluem o problema de Bluetooth do seu telefone e problemas do sistema de infoentretenimento. Aqui estão os mais comuns:

Compatibilidade do dispositivo: Certifique-se de que o seu telefone seja compatível com o sistema de infoentretenimento da Subaru. Alguns dispositivos mais antigos ou sistemas operacionais menos comuns podem não funcionar bem com determinados sistemas automotivos. Por exemplo, se o seu telefone estiver funcionando com o Bluetooth 5.3 mais recente e seu carro estiver funcionando com Bluetooth 2.0 sem ADP, isso pode causar problemas.

Configurações de Bluetooth: Às vezes, os dispositivos ficam ocultos e isso dificulta a conexão. Se você configurou o Bluetooth do seu telefone para ficar oculto de outros dispositivos, o Subaru Bluetooth pode não funcionar.

Processo de emparelhamento: Certifique-se de seguir o processo de emparelhamento preciso. Sempre, você precisa colocar o sistema de infoentretenimento do seu carro no modo "emparelhamento" ou "detectável" e então procurar os dispositivos disponíveis no seu telefone.

Dispositivos esquecidos: Se você já conectou vários dispositivos usando Bluetooth, o sistema de infoentretenimento do seu Subaru pode estar tentando se conectar a um dispositivo que não está ativo ou disponível no momento. Acesse as configurações de Bluetooth do seu carro e esqueça todos os dispositivos antigos ou desnecessários.

Limites de conexão: Alguns sistemas automotivos têm um limite no número de dispositivos que podem ser conectados ao mesmo tempo. Se você atingir esse limite, talvez seja necessário remover um dispositivo para liberar espaço para aquele que deseja conectar.

Atualizações de software: Tanto o seu dispositivo quanto o sistema de infoentretenimento do seu Subaru devem estar executando o software mais recente. Se você não o atualiza há algum tempo, esta é a hora de fazê-lo.

Estas são algumas das razões mais comuns pelas quais o Subaru Bluetooth não funciona. Na próxima seção, ajudaremos você a corrigi-los detalhadamente.

Corrigir Subaru Bluetooth que não funciona resolvido 2023

Veja como você pode corrigir o problema de não funcionamento do Bluetooth do Subaru. Certifique-se de seguir essas correções na série em que são mencionadas e não pule nenhuma.

Reinicie seu carro e telefone

A primeira e mais fácil maneira de consertar o Bluetooth do Subaru que não funciona. Em primeiro lugar, reinicie o seu telefone. Se uma simples reinicialização não funcionar, desligue o telefone. Aguarde 2 minutos e ligue-o.

Em seguida, desligue o carro e aguarde alguns minutos para ligá-lo novamente. Repita esse processo por algum tempo até ver que seu carro consegue detectar seu telefone. Normalmente, reiniciar ambos os dispositivos corrige problemas comuns relacionados ao Bluetooth. Se o seu não resolveu, passe para a próxima correção.

Desemparelhar e emparelhar novamente seu telefone

Se reiniciar o carro e o telefone não ajudar, a próxima opção que você deve tentar é desemparelhar e emparelhar novamente o telefone. Neste processo, você não precisa reiniciar ou desligar nenhum dos seus dispositivos. Normalmente, desemparelhar e emparelhar novamente corrige a maioria dos problemas relacionados ao Bluetooth em carros Subaru. Aqui estão as etapas que você precisa seguir:

Vá para as configurações de Bluetooth. Ligue o Bluetooth. Pressione e segure o nome do seu carro. Clique em Remover no menu pop-up. Uma vez feito isso, ligue o sistema de infoentretenimento do seu carro. Ligue o Bluetooth no seu telefone. Clique em Pesquisar. Quando encontrado, emparelhe-o.

Depois de concluídas todas as etapas, verifique se o Subaru Bluetooth está funcionando ou não. Na maioria dos casos, deve funcionar. Se não estiver funcionando, o problema pode estar no seu carro.

Verifique se há Android Auto ou Apple CarPlay

Se você estiver usando um Subaru de geração moderna, como os carros fabricados depois de 2016, seu carro pode ter Android Auto ou Apple CarPlay. Se você estiver tendo problemas com algum deles, é recomendável verificar os respectivos guias.

Caso você esteja tendo problemas com o Android Auto, verifique nosso guia para consertar o Android Auto. Por outro lado, se você estiver tendo problemas com o Apple Carplay, confira nosso guia para consertar o Apple CarPlay. Se simplesmente o Bluetooth não estiver funcionando para tocar músicas ou ligar para pessoas, continue lendo.

Identifique o problema

Identifique exatamente quando e onde você está enfrentando o problema. Você está tendo problemas ao receber uma chamada? Ou você está enfrentando problemas ao tentar tocar música?

Se você estiver tendo problemas para reproduzir música, é possível que as configurações de Bluetooth do seu telefone tenham permitido apenas que você compartilhe a permissão de chamada e não a permissão de armazenamento de dados. Nesse caso, acesse as configurações de Bluetooth e ative o compartilhamento de dados para seu carro. Isso garantirá que você consiga reproduzir músicas.

Por outro lado, se tiver problemas para atender uma chamada, verifique se ativou ou não o compartilhamento de chamadas. Se isso não estiver ativado, as chamadas não funcionarão.

De qualquer forma, se você estiver tentando atender chamadas enquanto ouve música, não será possível. O inverso também é possível nesse caso.

O sistema de infoentretenimento de cada carro possui firmware que precisa ser atualizado de tempos em tempos. Mesmo que seu carro não tenha uma unidade touchscreen compatível com Android Auto ou Apple CarPlay, ele ainda precisa ser atualizado.

Normalmente, o processo não pode ser feito por você em casa. Para isso, você deverá visitar um centro de serviço autorizado e atualizar o firmware do sistema de infoentretenimento do seu carro. Se não tiver certeza sobre esse processo, você também pode ligar para eles e perguntar se é possível ou não. Se não for possível, você pode tentar outras soluções.

Verifique se há interferência

Se o Bluetooth não estiver funcionando, é possível que seu Bluetooth esteja sofrendo interferência de outra coisa. Ou, se você estiver usando Rádio, é possível que seu Bluetooth esteja interferindo nisso.

Se você estiver usando seu carro com rádio ou walkie talkie, os sinais deles podem interferir na sua conexão Bluetooth. Se for esse o caso, troque as bandas ou desligue-as por algum tempo e depois verifique se o seu Subaru Bluetooth começa a funcionar ou não.

Reinicializar o sistema de informação e lazer de fábrica

Por padrão, os carros Subaru possuem um sistema de infoentretenimento Starlink. Não, não aquele Starlink que você usa para operar a internet. Este infoentretenimento Starlink é uma mistura de Toyota e Subaru e é conhecido por sua interface de usuário variada. No entanto, é bastante simples de usar e redefinir os padrões de fábrica. Aqui estão as etapas para redefini-lo de fábrica.

Ligue seu carro. Desligue isso. Repita esse processo 4 vezes seguidas. Agora, pressione e segure o botão liga / desliga do sistema de infoentretenimento por 15 segundos seguidos. Seu sistema de infoentretenimento ficará em branco por 2 a 3 segundos. Ele será reiniciado e estará pronto para uso.

Agora conecte o Bluetooth do seu telefone e verifique se está funcionando ou não. Este processo funciona perfeitamente se você tiver um sistema de infoentretenimento normal. Se você tiver um sistema touchscreen, siga estas etapas:

Ligue seu carro. Pressione o botão Menu Role para baixo até Redefinição de dados de fábrica. Clique nisso. Confirme sua seleção tocando em confirme.

Agora, seu sistema de infoentretenimento será redefinido para os dados de fábrica. Quando isso for concluído, o Subaru Bluetooth deverá estar funcionando perfeitamente.

Se nenhuma das correções acima funcionou até agora, é possível que haja algo errado internamente com a parte elétrica ou com o IC. Se for esse o caso, tudo funcionará, exceto o Bluetooth e algumas outras funções que você não conhece.

Uma maneira simples de determinar isso é tocar em todas as teclas presentes no painel e verificar se alguma outra coisa parou de funcionar. Se for esse o caso, entre em contato com um centro de serviço autorizado Subaru e leve seu carro para conserto.

Quando seu carro estiver em serviço, certifique-se de atualizar seu firmware para não enfrentar problemas como esse no futuro.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode consertar se Subaru Bluetooth não está funcionando. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você teve que levar seu carro para consertar, conte-nos na seção de comentários o que deu errado e o que eles fizeram.

