8 MOEDAS das Olimpíadas que valem R$5740. Olhe seu Cofrinho!

A moeda de 1 real tem uma história fascinante, cheia de mudanças e peculiaridades. Algumas dessas moedas, principalmente as referentes às Olimpíadas, são como pequenos tesouros, possuindo um valor muito além do nominal. Neste artigo, vamos explorar o universo da numismática e desvendar tudo sobre essas joias monetárias.

O Nascimento da Moeda de 1 Real

A moeda de 1 real nasceu no ano de 1994, durante o Plano Real, um marco na economia brasileira. Desde então, passou por diversas transformações, tanto em design quanto em composição.

Valor Além do Nominal: A Moeda Rara

Algumas moedas de 1 real possuem valor adicional devido à sua raridade ou erros de cunhagem. Por exemplo, a moeda das Olimpíadas de Rugby, que apresenta um erro de cunhagem, com o verso invertido. Este erro, embora difícil de ser certificado, pode aumentar o valor da moeda significativamente. Das 16 moedas das olimpíadas, temos 8 mais valiosas.

As 8 Moedas Raras das Olimpíadas

As 8 moedas de 1 real das Olimpíadas que possuem alto valor para muitos colecionadores estão listadas abaixo, porém precisa ter o cunho descentralizado:

Moeda das Olímpiadas Mascote Vinícius

Moeda das Olímpiadas Mascote TOM

Moeda das Olímpiadas da Natação

Moeda das Olímpiadas do Basquete

Moeda das Olímpiadas da Paracanoagem

Moeda das Olímpiadas do Atletismo

Moeda das Olímpiadas da Vela

Moeda das Olímpiadas do Rugby

Veja detalhes destas moedas no vídeo abaixo:



O Que Torna uma Moeda Rara

Uma moeda é classificada como rara devido a vários fatores, como a quantidade produzida, o ano de fabricação, o estado de conservação e a presença de erros de cunhagem.

Entendendo o Estado de Conservação das Moedas Raras

A classificação de conservação de moedas raras é um padrão usado na numismática para categorizar moedas com base em seu estado de preservação e desgaste. Essa classificação é crucial na avaliação do valor de mercado de uma moeda para fins de colecionismo. Uma moeda rara em perfeito estado, conhecida como Flor de Cunho, pode valer de 3 a 30 vezes mais que uma moeda em estado mediano, categorizada como MBC (“Muito Bem Conservada”). Essa classificação, embora subjetiva, é amplamente aceita e utilizada no Brasil.

Critérios de Classificação de Conservação de Moedas Raras

Os critérios de classificação comumente usados no Brasil para moedas raras são:

Flor de Cunho (FC)

Soberba (S ou Sob)

Muito Bem Conservada (MBC)

Bem Conservada (BC)

Regular (R)

Um Tanto Gasta (UTG)

Para mais detalhes sobre cada categoria, confira a tabela abaixo:

Nota Brasil Internacional 10 FC UNC 9 S/FC AU 8 S ou Sob XF ou EF 7 MBC/S VF/XF 6 MBC VF 5 BC/MBC F/VF 4 BC F 3 R/BC VG 2 R G 1 UTG P

Avaliando o Valor de uma Moeda Rara de 1 Real

A avaliação do valor de uma moeda rara de 1 real é complexa e depende de diversos fatores, como a raridade, o estado de conservação e a presença de erros de cunhagem. Existem várias ferramentas que podem auxiliar nesta avaliação, como catálogos especializados, sites de numismática e profissionais da área.

Ferramentas para Avaliação

Catálogos Especializados

Os catálogos especializados são uma excelente ferramenta para avaliar o valor de uma moeda. Eles contêm informações detalhadas sobre cada moeda, como o ano de fabricação, a quantidade produzida e a presença de erros de cunhagem.

Catálogo Moedas com Erros

O catálogo Moedas com Erros, escrito por Lucimar Bueno e Edil Gomes, é uma referência no assunto. A obra, em sua 3ª edição, traz informações detalhadas sobre vários erros de fabricação, incluindo o núcleo cortado em meia-lua.

Compradores de Moedas Antigas

Existem vários compradores de moedas antigas que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98309-1130

Lembre-se, é sempre importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda antes de vendê-la. Assim, você garante que está recebendo um preço justo por sua peça rara.