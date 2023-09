8 NOVOS CANAIS de TV liberados GRATUITAMENTE para brasileiros em Setembro.

O que é a Pluto TV?

Pluto TV é um serviço de transmissão pela Internet totalmente gratuito, detido e operado pela Paramount, que oferece centenas de canais de conteúdo ao vivo de parceiros e da Internet. Nos EUA, o serviço apresenta mais de 200 canais, embora este número seja menor em outras regiões. Por exemplo, o Reino Unido tem aproximadamente a metade dessa quantidade.

Os canais disponíveis variam entre entretenimento, filmes, notícias e esportes. Além disso, há vários canais parceiros, como o My5 no Reino Unido, que exibe conteúdo do canal 5.

Como acessar a Pluto TV?

A Pluto TV pode ser facilmente acessada através de um aplicativo para Smart TV ou set-top-box. A disponibilidade do aplicativo varia de acordo com a região, mas geralmente pode ser encontrado nos seguintes dispositivos:

Amazon Fire TV Android Android TV Apple TV Chromecast iOS Smart TVs LG PS4 e PS5 Roku Smart TVs Samsung Xbox One Xbox Series X/S

Não é necessário fazer login no aplicativo Pluto TV. Basta iniciar o aplicativo e começar a assistir.

A Pluto TV é realmente gratuita?

Sim, a Pluto TV é totalmente gratuita. Não é necessário criar uma conta ou fornecer detalhes de cartão de crédito ou informações de pagamento, o que é raro no mundo moderno de transmissão de conteúdo.

Existe conteúdo sob demanda na Pluto TV?

Além de vários canais ao vivo que oferecem programação semelhante a um serviço de televisão terrestre tradicional, a Pluto TV também possui uma vasta biblioteca de séries e filmes disponíveis sob demanda.

Quais são os destaques da programação da Pluto TV?

A Pluto TV oferece uma grande quantidade de canais ao vivo de estilo convencional, incluindo MTV, BET e canal 5 (no Reino Unido). No entanto, a maioria dos canais se baseia em programas próprios, como um canal dedicado a série Starsky and Hutch e outro canal para Mad Men.

A extensa quantidade de conteúdo disponível inclui filmes e séries de TV de arquivo. Isso inclui uma grande seleção de filmes clássicos que você pode não encontrar em outros lugares. Os gêneros disponíveis variam desde crime, terror, comida, música, comédia, romance, música até conteúdo infantil.

A Pluto TV é um serviço de streaming que oferece uma grande variedade de conteúdo gratuitamente. Com canais ao vivo e conteúdo sob demanda, é uma excelente opção para quem procura entretenimento de qualidade sem custo.