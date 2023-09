84% dos AZEITES DE OLIVA importados são FALSOS. Sua Saúde está em RISCO.

Azeite de oliva, um dos produtos mais consumidos na cozinha mundial, vem perdendo credibilidade. Uma pesquisa chocante do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) revelou que 84% dos azeites de oliva importados, rotulados como “extravirgem”, são na verdade fraudulentos, colocando em risco a saúde dos consumidores.

A Fraude do Azeite de Oliva

Segundo Paulo Gustavo Celso, do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, a fraude é profunda. Ele alerta que muitos dos produtos vendidos como azeite de oliva são na verdade óleo de bagaço de oliva, um produto de qualidade inferior.

“Temos problemas sérios com fraude de alimentos, que estão sendo enfrentados pelo programa nacional de combate à fraude do Ministério da Agricultura, mas precisamos que também o consumidor tenha uma participação ativa. Ele tem que buscar conhecimento, tem que se interessar por aquilo que está consumindo”, diz.

O Papel do Governo na Luta Contra o Azeite Falso

A coordenadora geral da Qualidade Vegetal do Mapa, Helena Rugeri, afirmou que o governo está investindo em laboratórios para realizar mais análises e fornecer informações corretas e eficientes aos consumidores.

A Importância do Consumidor na Avaliação da Qualidade

De acordo com Juliano Garavaglia, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), é crucial que os consumidores saibam avaliar as características de um azeite de qualidade. Ele também alerta para a importância de verificar a data de validade.

“O azeite é perecível, não fica melhor com o tempo”, afirma.

A Qualidade do Azeite de Oliva Brasileiro

Renato Fernandes, presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), destacou a qualidade do azeite extravirgem brasileiro. A entidade, em parceria com o governo do Rio Grande do Sul, concede a qualificação Premium para os produtos de maior qualidade com potencial para beneficiar a saúde humana.

“Os laudos do Mapa comprovam que o consumidor está sendo enganado. Ele tem o direito de saber o que está consumindo, de investir em sua saúde”, diz Fernandes.

Desmascarando a Fraude do Azeite de Oliva: O que precisa saber

A crescente demanda por azeite de oliva e o seu alto valor agregado tornaram este produto num alvo atraente para falsificadores. Com a adulteração de azeite se tornando cada vez mais comum, é crucial que os consumidores estejam atentos e bem informados. Como identificar um azeite adulterado? Como escolher o melhor produto no mercado?

A Origem da Fraude

A fraude no azeite de oliva não é um fenômeno novo. Com a crescente demanda por azeite de oliva, especialmente devido aos seus benefícios para a saúde, muitas empresas viram uma oportunidade para aumentar suas margens de lucro através da adulteração deste produto. Infelizmente, isso tem levado a uma série de problemas, incluindo a venda de azeite de oliva falsificado e a adulteração de azeite de oliva com ingredientes mais baratos.

O Impacto das Fraudes

As operações regulares realizadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revelam o impacto significativo das fraudes. Em dezembro de 2021, uma operação desmantelou uma rede de fraudadores que operava em todo o país, apreendendo mais de 150 mil garrafas de azeite de oliva adulterado e proibindo a venda de 24 marcas. Em 2022, o Mapa retirou 800 mil litros de azeite de oliva do mercado por serem impróprios para o consumo. Esta ação envolveu 64 marcas e 84 empresas em todo o Brasil.

Em 311 amostras coletadas em todo o país, também foram detectados erros de informação nos rótulos. Isso levou à retirada de mais 380 mil litros do mercado.

Tipos de Azeite de Oliva

Para entender as razões por trás das fraudes, é importante conhecer os diferentes tipos de azeite de oliva e como eles são produzidos. Os azeites são divididos em quatro categorias: extravirgem, virgem, tipo único e lampante.

Azeite Extravirgem

O azeite extravirgem é considerado o melhor tipo de azeite de oliva. É produzido apenas através de processos mecânicos, sem qualquer adição química, e tem uma acidez inferior a 0,8%.

Azeite Virgem

O azeite virgem é similar ao azeite extravirgem, mas tem uma acidez entre 0,8% e 2%. Este azeite pode ter sofrido alguns problemas durante o processo de produção, como a fermentação das azeitonas.

O azeite tipo único

É o resultado da mistura de azeite lampante refinado com azeite virgem. Apesar de não ser tão puro quanto o azeite extravirgem ou virgem, ainda é adequado para consumo.

Azeite Lampante

O azeite lampante é produzido a partir de azeitonas muito fermentadas ou machucadas. Devido ao seu gosto forte e desagradável, não é adequado para consumo humano e é frequentemente usado como combustível.

Como Identificar um Azeite Adulterado

Identificar um azeite adulterado pode ser difícil, mas existem algumas dicas que podem ajudar. Em primeiro lugar, é importante ler atentamente o rótulo do produto. Se o azeite foi fabricado e engarrafado no mesmo local e há menos de seis meses, é menos provável que seja adulterado.

Preço

Desconfie de azeites com preços muito abaixo da média. Como quase todo o azeite consumido no Brasil é importado, o seu preço está diretamente relacionado com o valor do euro e do dólar.

Data de Fabricação

Opte por azeites que foram fabricados há menos de seis meses. O azeite começa a perder seus compostos benéficos e degradar-se com o tempo.

Embalagem

Prefira azeites vendidos em garrafas escuras. A luz e o oxigênio podem degradar os nutrientes do azeite, portanto, as garrafas escuras ajudam a preservá-los.

Benefícios do Azeite de Oliva

O azeite de oliva é frequentemente chamado de “ouro líquido” devido aos seus inúmeros benefícios para a saúde. Contém ácido oleico, antioxidantes e compostos fenólicos, que possuem ação anti-inflamatória, antifúngica e antioxidante.

Dieta Mediterrânea

O azeite de oliva é um dos pilares da dieta Mediterrânea, considerada uma das mais saudáveis do mundo. É rico em gorduras boas, conhecidas como monoinsaturadas e poliinsaturadas, que aumentam o HDL (o “colesterol bom”) e protegem o sistema cardiovascular.

Azeite de Oliva na Cozinha

Na culinária, o azeite de oliva é um ingrediente versátil que pode melhorar o sabor e a nutrição dos alimentos. No entanto, é importante lembrar que o azeite não deve ser a única fonte de gordura na dieta. Uma dieta equilibrada deve incluir uma variedade de óleos, como de soja, de milho e de girassol.

Cuidados no Uso

Ao usar azeite de oliva na cozinha, é importante ter em mente que o seu sabor é mais forte do que o de outros óleos. Portanto, se você fritar batatas no azeite, por exemplo, o sabor será diferente.

Como Escolher o Melhor Azeite

Na hora de escolher um azeite, considere as seguintes dicas:

Leia o rótulo para verificar se o produto é um “azeite extravirgem”, “virgem”, “tipo único” ou “lampante”. Sempre prefira azeites vendidos em garrafas escuras. Opte por marcas onde a extração e o engarrafamento do azeite acontecem no mesmo local. Compre azeites que foram fabricados nos últimos seis meses. Desconfie de ofertas e preços muito abaixo da média do mercado.

Esperamos que este artigo o ajude a compreender melhor as fraudes de azeite de oliva e a fazer escolhas mais informadas na hora de comprar este produto. Lembre-se: um consumidor informado é um consumidor empoderado!