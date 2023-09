9 grandes benefícios do ABACATE para sua SAÚDE

O abacate é uma fruta popular e adorada em toda a América do Sul. Além de ser delicioso, o abacate é uma potência nutricional, repleta de vitaminas e minerais essenciais para a saúde.

Neste artigo, você descobrirá nove benefícios incríveis do abacate para a saúde, com base em pesquisas científicas atuais. Além disso, forneceremos dicas úteis sobre como escolher e armazenar abacates, além de deliciosas receitas para você experimentar.

Perfil Nutricional do Abacate

O abacate é uma fruta nutritiva que contém uma variedade de vitaminas e minerais. De acordo com a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 100g de abacate contém:

Nutriente Quantidade Carboidratos 6g Proteínas 1,2g Gorduras saturadas 2,3g Gorduras monoinsaturadas 4,3g Gorduras poli-insaturadas 1,4g Fibras 6,3g Vitamina E 0,02mg Vitamina C 8,7mg Cálcio 8mg Ferro 0,2mg Zinco 0,2mg Potássio 206mg Fósforo 47mg Manganês 0,2 mg Magnésio 15mg

Benefícios do Abacate para a Saúde

1. Proteção Ocular

A luteína, um carotenoide presente no abacate, é depositada na retina e ajuda a filtrar a luz prejudicial, protegendo os olhos dos radicais livres. Além disso, a luteína pode ajudar a prevenir doenças oculares relacionadas à idade, como degeneração macular e catarata.

2. Redução de Doenças Inflamatórias

O abacate pode ajudar a aliviar os sintomas de doenças inflamatórias crônicas, como a doença de Crohn, fibromialgia, Parkinson e colite ulcerativa.

3. Controle do Colesterol

O abacate é rico em gorduras monoinsaturadas e beta-sitosterol, um fitoesterol que pode ajudar a controlar os níveis de colesterol. O beta-sitosterol pode reduzir o LDL (colesterol “ruim”) e aumentar o HDL (colesterol “bom”).

4. Prevenção do Envelhecimento Precoce

O abacate é rico em antioxidantes, incluindo as vitaminas C e E e o zinco, que podem ajudar a prevenir o envelhecimento celular.

5. Controle da Pressão Arterial

O potássio e a luteína presentes no abacate podem ajudar a regular a pressão arterial, tornando o abacate uma excelente opção para a saúde cardiovascular.

6. Prevenção e Tratamento de Alguns Tipos de Câncer

O abacate pode ajudar na prevenção e tratamento de alguns tipos de câncer, como o câncer de boca e de garganta. Além disso, o óleo de abacate pode ser usado para tratar a pele e os cabelos em pacientes que passam por tratamentos de câncer agressivos.

7. Controle do Estresse

O óleo de abacate pode ajudar a controlar o estresse crônico, influenciando positivamente o humor.

8. Estabilização dos Níveis de Açúcar no Sangue

As gorduras boas e as fibras do abacate podem ajudar a regular os níveis de glicose no sangue, tornando o abacate uma escolha excelente para pessoas com diabetes.

9. Melhora do Funcionamento do Intestino

O abacate é rico em fibras e água, que são essenciais para o bom funcionamento intestinal. Se você sofre de constipação, o abacate pode ser um excelente complemento para a sua dieta.

Como Escolher e Armazenar Abacates

Escolher e armazenar corretamente os abacates pode garantir que você aproveite ao máximo esta fruta nutritiva. Aqui estão algumas dicas:

Escolha abacates orgânicos, se possível.

Para saber se um abacate está maduro, pressione-o levemente. Se estiver um pouco macio, está pronto para ser consumido.

Após abrir um abacate, adicione suco de limão para conservá-lo por mais tempo.

Abacates maduros podem ser armazenados na geladeira para retardar o processo de amadurecimento.

A polpa de abacates maduros pode ser congelada por até um mês.

Óleo de Abacate

O óleo de abacate é uma excelente alternativa aos óleos de cozinha tradicionais. Ele é rico em gorduras mono e poli-insaturadas e vitamina E. No entanto, como o óleo de abacate ainda é relativamente desconhecido no Brasil, pode ser difícil escolher um óleo de qualidade.

O abacate é uma fruta incrivelmente nutritiva que oferece uma série de benefícios para a saúde. Seja consumindo-o inteiro, em uma salada ou em um smoothie, o abacate pode ser uma excelente adição à sua dieta.

Lembre-se de que, embora o abacate seja saudável, ele é rico em calorias e deve ser consumido com moderação. Como sempre, é melhor consumir uma variedade de alimentos para garantir uma dieta equilibrada e nutritiva.