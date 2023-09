9 MOEDAS ANTIGAS que valem R$52 MIL. Você pode ter um TESOURO guardado. Saiba Onde Vender.

Vamos embarcar juntos numa viagem intrigante pelo universo da numismática, com um foco particular: as moedas antigas. Essas peças modestas carregam histórias ricas e fascinantes, repletas de surpresas e curiosidades. Você pode ter um verdadeiro tesouro em casa e ainda não sabe. Leia até o final e entenda.

Valor além do Rosto: As Moedas Raras

Algumas moedas possuem valor adicional devido à sua raridade ou erros de cunhagem. Essas pequenas preciosidades podem valer muito mais do que sua aparência sugere.

As 9 Moedas Raras que valem R$52MIL

Aqui está uma lista das 9 moedas raras que valem uma FORTUNA:

Moeda 20 centavos ano1942 Moeda 10 centavos ano 1943 Moeda 500 Réis ano 1937 Moeda 1000 Réis Moeda Centenário da Independência 1922 Moeda 100 Réis ano 1870 Moeda 200 Réis ano 1870 Moeda 50 Réis ano 1870 Moeda de 1 Cruzeiro ano 1945

Saiba o preço de cada moeda antiga dessa, assim como todos demais detalhes, no vídeo abaixo(pode começar do instante 3min:52s):

Outras Moedas Raras

Algumas outras moedas mais recentes têm também um valor adicional devido à sua raridade ou erros de cunhagem. Veja alguns exemplos abaixo:

O que Torna uma Moeda Rara?

Uma moeda é classificada como rara devido a vários fatores. Entre eles, a quantidade produzida, o ano de fabricação, o estado de conservação e a presença de erros de cunhagem.

Ferramentas para Avaliação de Moedas Raras

Catálogos Especializados

Os catálogos especializados são uma excelente ferramenta para avaliar o valor de uma moeda. Eles contêm informações detalhadas sobre cada moeda, como o ano de fabricação, a quantidade produzida e a presença de erros de cunhagem.

Catálogo Moedas com Erros

O catálogo Moedas com Erros, escrito por Lucimar Bueno e Edil Gomes, é uma referência no assunto. A obra, em sua 3ª edição, traz informações detalhadas sobre vários erros de fabricação, incluindo o núcleo cortado em meia-lua.

Venda de Moedas Antigas

Para aqueles que possuem moedas antigas e desejam vendê-las, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda.

Avaliação Prévia

Para uma avaliação prévia, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões. Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas antigas.

Onde Vender Moedas Antigas?

Para quem está em busca de vender suas moedas antigas, existem várias opções.

Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas antigas. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre;

Casas de compra de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Anunciar suas moedas em sites como eBay ou Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Além disso, você não precisará pagar taxas ou comissões para terceiros, pois toda a transação será diretamente entre você e o comprador. Porém, esteja atento aos custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de fechar o negócio.

Quem Compra Moedas Antigas?

Existem vários compradores de moedas antigas que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98309-1130

Além disso, você também pode fazer parte de grupos de Facebook de negociadores de moedas antigas. No entanto, é preciso ter cuidado para não cair em golpes.





