’90 Day Fiancé ‘Paul Staehle diz que não estava desaparecido no Brasil, culpa problema de telefone

A estrela de “90 Dias para Casar” disse ao TMZ… ele mora sozinho em Manaus, Brasil e recentemente saiu de barco com um fã do reality show na tentativa de clarear a cabeça, uma decisão que foi uma bola de neve efeito.

Paulo conta que eles estavam indo para uma casa flutuante na Amazônia, mas no caminho o barco teve alguns problemas mecânicos e seu companheiro o deixou temporariamente sozinho. Paul nos conta que ficou nervoso e começou a pedir ajuda às pessoas, mas seu amigo finalmente conseguiu consertar o barco e eles retomaram a jornada.

Assim que chegaram à casa flutuante, Paul disse que não tinha carregador de telefone e que o serviço de celular era ruim… limitando seus meios de comunicação com sua família na América.

Como informamos… a mãe de Paul temia que ele estivesse perdido no Brasil depois de uma troca de mensagens alarmante com seu filho e sua esposa Karine fez algumas postagens enigmáticas nas redes sociais, alertando o pessoal no Brasil sobre sua situação.