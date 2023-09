9000 Vagas e SALÁRIO de até R$16 MIL

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é sem dúvida uma das instituições mais prestigiadas do Brasil, proporcionando segurança e proteção social a milhões de brasileiros. Trabalhar no INSS é considerado uma oportunidade única, dada a estabilidade e o respeito que o cargo oferece. Nesse contexto, surge uma grande notícia: a realização de um novo concurso INSS.

Novo Concurso INSS

A proposta para o novo concurso INSS foi publicada no Diário Oficial da União, revelando a necessidade de realizar um concurso para reforçar a equipe do INSS. Segundo a Resolução 1.354 do Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS), assinada pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi, a estimativa é a contratação de 7.655 funcionários do Seguro Social e 1.574 da carreira de Perito Médico Federal no próximo ano. Totalizando mais de 9000 Vagas.

Orçamento Previsto Concurso INSS

De acordo com a proposta orçamentária, será necessário um adicional de R$ 652 milhões, além do valor de R$ 1,788 bilhões previsto para o INSS, e de R$ 45 milhões, além do valor de R$ 150,5 milhões previsto para o Ministério da Previdência Social. O objetivo principal é garantir a efetiva prestação de serviços pela Previdência Social.

Oportunidades de Carreira

O próximo concurso INSS oferecerá um total de 9.229 vagas para diferentes cargos. As vagas serão distribuídas da seguinte maneira:

Técnico do seguro social (5.819 vagas, com ganho inicial de R$6.596,52);

Analista do seguro social (1.836 vagas, com iniciais de R$9.767,36);

Perito Médico Federal (1.574 vagas, com remuneração inicial de R$16.533,99).

2024 está alinhada com o Plano Plurianual (PPA) de 2024 a 2027, que está sendo elaborado pela Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento.



Segundo a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais (ANMP), a demanda por servidores na área é urgente. Assim, a ANMP encaminhou um ofício ao Ministério da Previdência Social solicitando esclarecimentos sobre as medidas que estão sendo tomadas para reduzir a fila de atendimentos médicos periciais.

A Necessidade de um Novo Concurso

Entre as propostas da ANMP enviadas ao Ministério da Previdência Social, a realização de um novo concurso para preencher o quadro de peritos é a mais relevante. De acordo com a ANMP, seriam necessárias a criação de 3.000 novas vagas para Peritos para suprir a demanda atual.

Quadro Atual de Peritos

Atualmente, o INSS conta com 3.200 peritos em atividade, o que representa menos da metade da necessidade do órgão. O ministro da Previdência, Carlos Lupi, já confirmou que um novo edital para peritos será publicado em breve.

Concurso Anterior para Peritos

O último concurso realizado para o cargo de perito ocorreu em 2011, ou seja, há mais de uma década. Na ocasião, foram oferecidas 375 vagas para médicos, além de oportunidades para a carreira de técnico.

Realização do Concurso

A Fundação Carlos Chagas (FCC) foi a responsável pela realização do concurso. O salário inicial para um perito do INSS é de R$ 9.070,93, composto pelo vencimento básico no valor de R$ 4.536,53, além de Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária até R$ 4.230,40 e Auxílio Alimentação de R$ 304,00.

Situação Atual de Vagas no INSS

Atualmente, o INSS tem 24.595 vagas em aberto. Dessas, 22.120 são para técnicos e as demais 2.475 são para cargos de analistas.

Concurso INSS para Técnicos e Analistas

Um novo edital para o INSS pode ser publicado em breve. Foi encaminhado ao Ministério da Previdência Social um pedido de autorização para um novo concurso, assinado pelo presidente do INSS, Glauco André Fonseca Wamburg.

De acordo com a nota, o novo concurso viria para suprir a demanda de servidores para o órgão, que mesmo após o concurso de 2022, ainda apresenta um alto déficit no quadro de funcionários.

Novo Concurso INSS em Discussão

Os ministros do governo Lula têm o novo concurso INSS em sua mira. Os ministros das pastas de Gestão e Inovação em Serviços Públicos e da Previdência Social, Esther Dweck e Carlos Lupi, respectivamente, sinalizam que o assunto está em pauta.

Comemoração dos 100 Anos da Previdência Social

Durante a cerimônia de comemoração dos 100 anos da Previdência Social, realizada na sede da pasta em Brasília, a ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, confirmou que a realização de novos concursos para o INSS está em discussão entre os ministérios.

Objetivo do Ministro Carlos Lupi

O ministro Carlos Lupi, em seu discurso de posse, manifestou o desejo de eliminar a fila de atendimento no INSS. Para isso, novas contratações precisarão acontecer em breve.

Requisitos para os Cargos do INSS

Para se candidatar a qualquer um desses cargos, os candidatos devem atender a determinados requisitos:

Técnico do seguro social: ensino médio completo;

Analista do seguro social: diploma de nível superior;

Perito Médico Federal: ensino superior em Medicina e registro regular no Conselho Regional de Medicina.

Preparação para o Concurso INSS

A preparação para o concurso INSS deve ser focada em estudos direcionados para as matérias específicas do edital. Além disso, a realização de simulados e a análise de provas anteriores podem ser estratégias eficazes.

Expectativas para o Concurso INSS

As expectativas para o concurso INSS de 2024 são altas, com a nomeação de mais 250 aprovados e a exploração subsequente do cadastro de reserva.

Último Concurso INSS

O último concurso realizado pelo INSS ocorreu em 2022 e ainda está em andamento. A expectativa é que os aprovados já comecem a ser contratados. Neste concurso, foram ofertadas 1.000 vagas, além de cadastro reserva, para o cargo de técnico de seguro social para candidatos com formação em nível médio.