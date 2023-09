990 VAGAS disponíveis; veja como participar

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizará um mutirão de perícia médica oferecendo 990 vagas de atendimento no próximo final de semana. A iniciativa visa reduzir o tempo de espera para a conclusão da análise dos benefícios dos segurados. Neste artigo, você encontrará todas as informações necessárias para participar desse mutirão e garantir o atendimento médico necessário.

Como Participar do Mutirão de Perícia Médica no Maranhão

Para participar do mutirão de perícia médica é necessário realizar o agendamento prévio. Existem três formas de agendar o atendimento:

Central 135: Entre em contato com a Central de Atendimento do INSS pelo número 135 e agende o seu horário. Aplicativo Meu INSS: Baixe o aplicativo Meu INSS em seu smartphone e agende o atendimento de forma prática e rápida. site e agende o seu atendimento online. Site Meu INSS: Acesse oe agende o seu atendimento online.

É importante ressaltar que o agendamento com antecedência é obrigatório para participar do mutirão. Portanto, certifique-se de garantir o seu horário o quanto antes.

Benefícios Disponíveis

Durante o mutirão de perícia médica, serão disponibilizadas 990 vagas para a realização de perícias de auxílio por incapacidade e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoa com deficiência. Esses benefícios são essenciais para aqueles que necessitam de suporte financeiro devido à incapacidade de trabalhar ou à condição de deficiência.

Horários de Atendimento

As perícias médicas serão realizadas no sábado e domingo, a partir das 7h. É importante chegar com 15 minutos de antecedência ao horário agendado para garantir o atendimento. Não esqueça de levar toda a documentação médica necessária, como laudos, exames, atestados e receitas, além de um documento de identificação com foto.



Você também pode gostar:

A importância do mutirão de perícias médicas do INSS

A realização desse mutirão é de extrema importância, pois muitos segurados da Previdência Social aguardam por meses para realizar suas perícias médicas e obter o atendimento necessário. Essa demora pode prejudicar a obtenção de benefícios importantes, como o auxílio-doença e o benefício assistencial à pessoa com deficiência.

O compromisso do INSS com a agilidade e qualidade do atendimento

O INSS está empenhado em agilizar o atendimento e melhorar a qualidade dos serviços prestados aos segurados da Previdência Social. Esse mutirão de perícias médicas é uma prova desse compromisso, buscando diminuir as filas de espera e garantir que os segurados tenham acesso rápido e eficiente aos benefícios a que têm direito.

A iniciativa do INSS em promover mutirões de perícias médicas que serão realizadas em todo o país é um exemplo de como o órgão está trabalhando para solucionar os problemas enfrentados pelos segurados. Essa ação conjunta é fundamental para garantir um atendimento mais ágil e eficaz, proporcionando mais segurança e tranquilidade aos beneficiários.

Tempo de espera

O mutirão de perícias médicas promovido pelo INSS é uma iniciativa importante para agilizar o atendimento aos segurados da Previdência Social. A redução do tempo de espera e a melhoria na qualidade do atendimento são benefícios significativos para aqueles que dependem desses serviços.

É fundamental que os segurados estejam atentos às notificações do INSS e sigam todas as orientações para participar do mutirão. Dessa forma, poderão obter os benefícios a que têm direito de forma mais rápida e eficiente.

O INSS reafirma seu compromisso em buscar soluções para os problemas enfrentados pelos segurados, sempre buscando aprimorar os serviços prestados e garantir a satisfação dos beneficiários.

Locais de Atendimento

O mutirão de perícia médica do próximo final de semana será realizado em diversas agências da Previdência Social do estado do Maranhão. Confira os locais disponíveis para o atendimento:

Localidade Agência São Luís Agência Deodoro e Gerência-Executiva do INSS no bairro Calhau São Bento Agência da Previdência Social de São Bento Timon Agência da Previdência Social de Timon