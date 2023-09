A adorável reação viral de Aaiden Diggs quando o pai Trevon lhe presenteou com uma bola de futebol durante o jogo

Tele Vaqueiros iniciou sua temporada na NFL com um espetacular Vitória por 40 a 0 sobre os Giants. Acabou sendo um dia histórico para as franquias de Dallas: foi o seu maior vitória de shutout de todos os tempos.

Apesar do desempenho impressionante dos Cowboys em campo, foi na verdade uma troca adorável que ganhou as manchetes.

Estrela dos vaqueiros Trevon Diggs e seu filho Aaiden compartilhou um lindo momento durante o jogo. Depois de uma das três reviravoltas dos Giants durante o jogo, Trevon foi até a arquibancada onde seu filho estava sentado e deu-lhe uma bola de futebol.

Aaiden ficou absolutamente encantado – sua reação disse tudo. Depois que seu pai lhe passou a bola de futebol, o menino de sete anos soltou um enorme sorriso e deu um soco estático no ar várias vezes. Ele então levantou-o no ar como se fosse um troféunovamente com um enorme sorriso no rosto.

A torcida o aplaudiu enquanto o momento era exibido nos telões espalhados pelo estádio. Nem mesmo a chuva torrencial conseguiu diminuir o seu entusiasmo.

Aaiden participou de vários jogos de seu pai, tornando-se um superfã da NFL no processo. Ele está se tornando famoso por suas reações adoráveis ​​enquanto observa seu pai.