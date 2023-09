A atriz de ‘Brady Bunch’ Olivia Hack recebe proteção da ex-esposa do namorado

Olivia foi ao tribunal recentemente e entrou com um pedido de ordem de restrição temporária contra uma mulher chamada Sabine Spekreijse que ela afirma ter agredido fisicamente durante um incidente em agosto.

Nos documentos, obtidos pelo TMZ, Olivia diz que estava na casa do namorado Paulo Hogan casa quando Sabine apareceu e começou a gritar obscenidades para eles. Olivia diz que o suposto comportamento “só poderia ser descrito como desequilibrado”.

Olivia afirma que Sabine sentou-se ao lado dela no sofá, cravando as unhas na coxa o mais forte que pôde, deixando cortes e arranhões. Olivia diz que não revidou por medo de provocar Sabine, que ela diz ser bem maior que ela, com 1,80m.