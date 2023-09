A carreira de Brady Patriots será levada às telas com a série ‘The Patriot Way’

A série intitulada ‘The Patriot Way’ deve trazer lenda da NFL Tom Bradya notável jornada de Patriotas da Nova Inglaterra para a tela.

Considerado um dos maiores jogadores da história da NFL, BradyA história de será retratada nesta série.

O projeto, liderado por escritores Paulo Tomás e Eric Johnsonindicado ao Oscar por seu trabalho em ‘The Fighter’, tem como objetivo fornecer ao público uma visão interna do Patriotas da Nova Inglaterra‘Dominância de duas décadas no cenário esportivo.

Explorará as vitórias históricas da equipe, os desafios do sucesso e a cultura de vencer a qualquer custo que foi cultivada nesta época.

“O Patriotas da Nova Inglaterra dominou o cenário esportivo profissional por 20 anos”, O jogo e Johnson disse o prazo.

“Nossa série trará o público para dentro do Gillette Stadium, mais conhecido como Fortress Foxboro, para lançar uma nova luz sobre as vitórias históricas e emocionantes que vêm de trás; o lado negro do sucesso; e construir uma cultura de vitória a todo custo.”

O histórico de Brady na NFL

Tom Bradyque se aposentou da NFL em fevereiro, teve uma carreira de 23 anos, ganhando sete anéis de campeonato, seis com o Patriotas durante sua passagem de 20 anos com a equipe, e um com o Bucaneiros de Tampa Bay.

A série será inspirada no livro ’12: Por Dentro da História de Tom Brady‘s Fight for Redemption’, de autoria de Casey Sherman e Dave Cunha e publicado em 2018.

Irá abranger vários aspectos Bradysua carreira, desde seu início humilde como a 199ª escolha geral do draft em 1999 até seus sucessos no Super Bowl com o Patriotas. Além disso, irá aprofundar suas interações com Patriotas treinador Bill Belichick.

A colaboração entre roteiristas O jogo e Johnson e autores Sherman e Cunha já resultou em projetos de sucesso como o filme da Disney ‘The Finest Hours’ e o filme ‘Patriots Day’.