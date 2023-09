A chave para o último fracasso do basquete dos EUA na Copa do Mundo: nenhuma defesa

A uma semana atrás, Homens do basquete dos EUAO programa nacional sênior do United manteve um recorde histórico de 97-0 ao marcar 100 pontos em jogos nas Olimpíadas ou na Copa do Mundo.

O recorde da semana passada: 1-2.

Aí está a história. Ganhe ou perca o jogo pela medalha de bronze contra Canadá no domingo, esta seleção dos EUA na Copa do Mundo voltará para casa em alguns dias, lamentando como simplesmente não conseguiu fazer escalas quando mais precisava delas. E não haverá defesa por não ter defesa. Se marcar 100 pontos em um jogo de 40 minutos não é suficiente para vencer, isso é um problema, não importa quais jogadores da NBA estejam ou não no elenco dos EUA.

“Isso significa que o jogo foi globalizado ao longo dos últimos 30 anos ou mais”, disse o técnico dos EUA Steve Kerr disse. “Estes jogos são difíceis. Já não estamos em 1992. Os jogadores são melhores, em todo o mundo. As equipas são melhores. Não é fácil ganhar um Campeonato do Mundo ou jogos Olímpicos.”

Ele não está errado. Lituânia 110, EUA 104 na segunda rodada deste Copa do Mundo era para ser um alerta e foi seguido por um esforço brilhante – US 100, Itália 63 nas quartas de final. Talvez essa derrota tenha colocado a defesa de volta no sono.

Alemanha 113, US 111 nas semifinais foi a ruína final. Outras perdas dos EUA na memória recente foram racionalizadas pela forma como a arbitragem é diferente no jogo da FIBA, como a maioria das equipas internacionais tem continuidade ao executar o mesmo sistema com principalmente os mesmos jogadores durante anos, como o jogo continua a melhorar no estrangeiro. Tudo verdade, mas tudo isso também erra o barco quando se fala dessa semifinal.

Não, isso era diferente. Esta foi a Alemanha – a única seleção invicta ainda na Copa do Mundo, mas ainda uma desvantagem de dois dígitos contra os americanos na noite de sexta-feira – derrotando os EUA em seu próprio jogo. Um ataque go-go-go, muitos arremessos de 3 pontos, muito ataque no aro, muito ritmo, muito ritmo. Não houve nenhum fator de medo. E funcionou.

“É uma surpresa”, disse Carmelo Anthony, lenda do basquete dos EUA e embaixador global da Copa do Mundo de Basquete, no sábado. “Vamos ser bastante francos. Quer dizer, não queremos adoçar isso. É uma virada. Quando você tem esse padrão-ouro, é isso que estamos alcançando, esse é o nosso objetivo e qualquer coisa diferente disso é uma virada. Alemanha teve um jogo e tanto.”

O Dream Team se foi

Essas foram basicamente as palavras de Anthony, no sentido de ele ser um veterano do basquete americano.

E segundos depois, as palavras de Anthony – o embaixador global – saíram com uma perspectiva adicional.

“Isso é bom para o esporte, certo? Isso é bom para a FIBA, para o basquete, para os torcedores, para que todos saibam que o resto do mundo está aqui para jogar”, disse Anthony. “E agora todo mundo tem que pensar de forma diferente sobre como ganhar uma medalha de ouro.”

O fato é que essa lição já foi aprendida muitas e muitas vezes. O Time dos sonhos se foi. Os dias de lançar 12 estrelas da NBA e vencer todos os jogos nas Olimpíadas por um bilhão de pontos já acabaram há muito tempo. O falecido Kobe Bryant disse isso na Copa do Mundo na China, há quatro anos: A distância entre os EUA e o mundo não está diminuindo – está fechada. Já não se pode presumir que os americanos vencerão sempre porque, bem, já não o fazem.

“Espera-se que vençamos, acho que ano após ano, por causa da história que o basquete dos EUA tem”, disse o capitão e armador dos EUA, Jalen Brunson. “Essa é a opinião externa.”

Os americanos são o único time que cedeu mais de uma vez os 110 pontos nesta Copa do Mundo. Essa pode ser a estatística mais maluca do torneio.

Marcar não foi um problema para os EUA em Manila. Os americanos estão com 54% de aproveitamento no torneio, o segundo melhor entre 32 times, atrás dos 56% da Sérvia. Os EUA lideram o torneio em pontos por jogo (102,6), mas ocupam apenas o 13º lugar em pontos permitidos por jogo (82,0) – atrás da Geórgia, empatada com Angola, um pouco à frente do Egipto. Talvez essa comparação de estatísticas não seja igual com base na qualidade dos oponentes, mas essas três nações também não são exatamente potências do basquete. É peculiar, para dizer o mínimo, que eles estejam na mesma frase que os EUA.

“Perder é uma sensação muito pior do que vencer é uma sensação boa”, disse o guarda americano Austin Reaves.

Esta será a quinta vez nas últimas sete Copas do Mundo em que os EUA não conquistam o ouro. Pode ser a terceira vez nas últimas sete Copas do Mundo que não conquista nenhuma medalha. Mas ganhou sete dos oito títulos olímpicos desde que os jogadores da NBA entraram no jogo internacional em 1992, incluindo os últimos quatro, e os americanos trarão um elenco mais repleto de estrelas do que o que tinha em Manila para a campanha de cinco em Paris no próximo ano. verão.

Mas hoje, esse não é o ponto. A questão aqui é que os EUA abriram mão de muitos pontos. O mundo já acredita que pode vencer os americanos no jogo internacional há algum tempo e obteve mais provas em Manila.

“O jogo está crescendo”, atacante dos EUA Pontes Mikal disse. “Isso já é um fato há algum tempo.”