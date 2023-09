A congressista Lauren Boebert foi expulsa do Colorado Theatre

Congressista Lauren Boebert e um companheiro foram expulsos de um teatro do Colorado após supostamente agirem durante uma apresentação do musical da Broadway, “Beetlejuice”.

Boebert (R-CO) e o cara com quem ela estava brigaram com trabalhadores do Buell Theatre de Denver no domingo à noite, depois que os clientes reclamaram que estavam “causando distúrbios”, de acordo com um relatório de incidente obtido pelo Denver Post.



Reproduzir conteúdo de vídeo





O relatório não cita o nome de Boebert ou de seu companheiro, mas seu representante posteriormente confirmou o incidente… e o vídeo o capturou.

Os dois estavam “vaporizando, cantando” e “gravando a performance”, o que viola o código de conduta do teatro, segundo a reportagem. Um porteiro pediu-lhes que saíssem e ameaçou ligar para a polícia de Denver depois que eles se recusaram a ir.

Imagens de vigilância, sem som, mostram Boebert e sua amiga sentados um ao lado do outro durante a peça e trocando palavras com a equipe do teatro.

Após cerca de um minuto, os seguranças escoltam a dupla para fora do teatro e pelos corredores do local.

Em algum momento, Boebert faz uma ligeira curva e parece desviar uma guarda. Ela também aponta agressivamente para o guarda enquanto diz algo.

Ela e seu amigo acabam sendo conduzidos à porta – e saem de mãos dadas pelo complexo de artes cênicas.

O relatório policial observou que Boebert e seu amigo disseram à equipe do teatro “coisas como ‘você sabe quem eu sou’, ‘estou no conselho’ [and] ‘Entrarei em contato com o prefeito.'”

O relatório também afirmava… durante o primeiro intervalo, um anúncio de serviço público encorajou todos os clientes a seguirem as regras de conduta, o que aconteceu antes da briga de Boebert.

O representante de Boebert respondeu ao Denver Post, negando que a congressista estivesse fumando durante o show, mas confirmando que ela tirou algumas fotos sem saber que estava entrando em conflito com a política do teatro.