A conta do Nubank é uma conta corrente ou conta poupança?

O que é a Conta do Nubank?

A Conta do Nubank é uma conta digital que oferece uma alternativa aos serviços bancários tradicionais. Ela foi projetada para ser transparente, simples e sem tarifas abusivas, proporcionando aos clientes uma maneira mais fácil e conveniente de gerenciar seu dinheiro. Ao contrário das contas tradicionais, a Conta do Nubank não cobra anuidade ou taxa de manutenção.

Principais Características da Conta do Nubank

Rendimento Automático Superior à Poupança

Uma das principais vantagens da Conta do Nubank é o rendimento automático superior à poupança. Isso significa que o dinheiro depositado na conta do Nubank rende mais do que se estivesse na poupança. Além disso, todos os depósitos na conta do Nubank contam com algum tipo de garantia, proporcionando aos clientes uma maior segurança financeira.

Transferências Gratuitas e Ilimitadas

Outra característica marcante da Conta do Nubank é a possibilidade de realizar transferências gratuitas e ilimitadas para qualquer banco. Isso significa que os clientes podem enviar dinheiro para outras contas bancárias sem pagar taxas adicionais. Essa funcionalidade é especialmente útil para aqueles que precisam realizar pagamentos ou transferências frequentes.

Cartão com Função Débito

A Conta do Nubank também oferece um cartão com função débito, permitindo que os clientes realizem compras e saques utilizando o saldo da sua conta. Esse cartão proporciona aos clientes a conveniência de realizar transações em estabelecimentos comerciais e caixas eletrônicos.

Pagamento de Boletos e Compras Online

A Conta do Nubank facilita o pagamento de boletos, como contas de luz, água, telefone, e até mesmo compras online. Os clientes podem utilizar o saldo da sua conta para efetuar esses pagamentos de forma rápida e segura, eliminando a necessidade de utilizar outros métodos de pagamento.

Como Abrir uma Conta do Nubank?

A abertura de uma Conta do Nubank é simples e sem burocracia. Para se tornar cliente, é necessário atender a alguns requisitos básicos, como ter no mínimo 18 anos, ser residente do Brasil e possuir um smartphone compatível com os aplicativos do Nubank. Ao abrir a conta, é feita apenas uma análise cadastral, sem a necessidade de passar por uma análise de crédito.

Taxas e Tarifas da Conta do Nubank

A Conta do Nubank é conhecida por não cobrar anuidade, taxa de manutenção ou qualquer outra tarifa abusiva. Os clientes podem transferir seu dinheiro para qualquer banco sem pagar taxas adicionais e também não têm custos para ativar o cartão com função débito. No entanto, é importante destacar que a utilização das redes Banco24Horas e Saque e Pague para saques implica em uma tarifa de R$ 6,50 por transação.

Como Habilitar a Função Débito?

A função débito está disponível para todos os clientes da Conta do Nubank. Para habilitar essa função, os clientes devem solicitar a ativação diretamente pelo aplicativo do Nubank. Para aqueles que já possuem o novo modelo de cartão de crédito Nubank, basta acessar a área da conta e selecionar a opção “Pedir função débito”. Se o cliente possui a versão antiga do cartão ou não é cliente do cartão de crédito Nubank, basta solicitar o novo cartão com a função débito pelo aplicativo.

Rendimento e Garantia dos Depósitos na Conta do Nubank

A Conta do Nubank oferece duas opções de depósito: “Conta de Pagamentos” e “Aplicação em RDB”. Ambas as modalidades proporcionam rendimento diário automático e superior à poupança. Além disso, os depósitos na conta do Nubank são considerados de baixo risco e possuem algum tipo de garantia. Na modalidade “Conta de Pagamentos”, o dinheiro fica separado do patrimônio do Nubank e é utilizado para aplicações em Títulos Públicos Federais. Já na modalidade “Aplicação em RDB”, os depósitos são utilizados para adquirir títulos de RDB emitidos pela Nu Financeira, com a possibilidade de cobertura pelo FGC (Fundo Garantidor de Crédito) ou vinculação a Títulos Públicos emitidos pelo Governo Federal.

O Cartão de Crédito Nubank

Além da Conta do Nubank, a fintech também oferece o Cartão de Crédito Nubank. Esse cartão é aceito em mais de 30 milhões de estabelecimentos ao redor do mundo e proporciona aos clientes o controle transparente dos gastos em tempo real. Assim como a Conta do Nubank, o cartão de crédito não cobra anuidade e oferece diversas funcionalidades, como bloqueio e desbloqueio do cartão, aumento de limite e mudança da data de vencimento. Além disso, os clientes podem aproveitar os benefícios da bandeira Mastercard, como o programa de pontos Mastercard Surpreenda.

A Conta do Nubank tem se destacado como uma alternativa inovadora para os serviços bancários tradicionais. Com suas características únicas, como rendimento automático superior à poupança, transferências gratuitas e ilimitadas, cartão com função débito e facilidade de pagamento de boletos, a Conta do Nubank oferece aos clientes uma experiência financeira transparente e conveniente. Além disso, o Cartão de Crédito Nubank complementa essa experiência, proporcionando controle e benefícios aos seus usuários. Com milhões de clientes satisfeitos, o Nubank continua a revolucionar o mercado financeiro com suas soluções digitais e tarifas justas.