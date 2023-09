A conta poupança do cartão Apple não aparece no iPhone, iPad

As contas poupança Apple são ideais para usuários do Apple Card que desejam uma taxa de juros competitiva sem exigência de saldo ou taxas mensais. É melhor abrir outros tipos de contas bancárias se você não for usuário Apple ou não quiser usar um produto Apple.

Houve relatos de Contas poupança do Apple Card não aparecem em iPhones e iPads nos últimos dias. Bem, não importa quais sejam as razões por trás desse problema, ele definitivamente incomoda você. Essa é a razão pela qual estamos aqui. Neste artigo, você obterá algumas correções que podem ajudá-lo a resolver o problema da placa que não aparece. Então, vamos começar com o guia.

Quais são as características impressionantes de uma conta poupança?

Existem alguns recursos impressionantes incluídos em sua nova conta poupança de alto rendimento:

Mais de dez vezes a média nacional, este empréstimo tem taxa de juros de 4,15%

Nenhuma taxa é cobrada, nenhum depósito mínimo é exigido e não há exigência de saldo mínimo

Você pode depositar até $ 250.000 com o FDIC

Corrigir “A conta poupança do cartão Apple não aparece” no iPhone e iPad

Então, aqui estão algumas correções que você precisa realizar para corrigir o problema de não exibição da conta salvadora do cartão Apple:

Verifique se você é elegível para abrir uma conta poupança do Apple Card

Para abrir e acessar uma conta poupança, certifique-se de atender aos requisitos de elegibilidade mencionados acima.

Para se qualificar, você deve ser cidadão dos EUA, ter pelo menos 18 anos de idade e ter uma conta bancária qualificada.

Além disso, certifique-se de que sua conta do cartão Apple esteja protegida com autenticação de dois fatores. Para acessar o recurso de conta poupança, habilite-o se ainda não estiver habilitado.

Atualmente, o serviço está disponível apenas nos Estados Unidos. Não é possível acessar a conta poupança do cartão Apple fora dos Estados Unidos.

Instale o aplicativo Apple Card Savings no seu iPhone

É compatível apenas com versões de sistema operacional acima de 16.4. Ou seja, o SO precisa estar acima de 16.4 para poder utilizar o recurso. Para atualizar seu Apple iOS, siga estas etapas

No seu dispositivo Apple, vá para Configurações

Ligar Atualização e download automáticos a última atualização do iOS

Ele baixa e instala automaticamente a versão mais recente do iOS no seu dispositivo.

Agora você pode ver uma opção de poupança na seção Eleição diária em dinheiro da sua conta do cartão Apple.

Use outra conta bancária

Você sempre pode tentar outra conta bancária se o problema for vincular uma conta poupança em vez de ver a conta no aplicativo. É verdade que alguns bancos têm problemas para conectar suas contas bancárias de poupança aos cartões Apple.

Seu cartão está desativado ou desativado

Por inúmeras razões, os bancos desativam os cartões de crédito e de débito dos seus clientes. Seu cartão não poderá mais ser usado para nenhuma transação depois de ser desativado. A outra possibilidade é que seu cartão tenha sido desabilitado para aquela transação ou gateway de pagamento específico. Dependendo do seu aplicativo Apple Pay, alguns cartões não permitem transações internacionais, POS ou saques em caixas eletrônicos.

Você deve ter uma conta Apple Card para abrir uma conta poupança

Para acessar ou abrir uma conta Apple Savings, você deve ter uma conta Apple Card, mesmo que não haja depósito mínimo.

Vou ao Carteira aplicativo e toque Adicionar .

Na próxima tela, selecione Cartão Apple e depois clique Continuar .

Envie sua aplicação.

Você deve concordar com o Termos e Condições do Cartão Apple antes de poder usar o cartão.

Aceite o limite de crédito oferecido.

Você pode solicitar um Apple Card no seu iPad acessando o Aplicativo de configurações > rolando para baixo até Carteira e Apple Pay > clicando Adicionar cartãoe, em seguida, selecionando Cartão Apple.

Pode levar até 30 dias para que a oferta do seu cartão Apple seja aprovada. Se quiser um Apple Card de titânio, você pode adicionar o Apple Card ao seu aplicativo Wallet. Sua solicitação poderá ser recusada se você não atender aos requisitos de elegibilidade.

Ao receber a oferta do seu cartão Apple, pode levar até 30 dias para que ela seja aprovada.

Seu cartão Apple está bloqueado ou restrito

Apesar de ter acesso à sua conta, você está tendo dificuldades para encontrar uma conta poupança. É provável que o seu cartão Apple tenha sido bloqueado ou restrito. Para acessar a conta poupança é necessário entrar em contato com o suporte da Apple e ter o Cartão desbloqueado.

Nesse cenário, você não tem problemas com seu cartão de crédito Apple e atendeu a todos os requisitos de elegibilidade. Se o processo demorar algum tempo, não se preocupe. Pode levar algum tempo até que a atualização seja refletida na sua conta.

Servidor inativo, falhas e mapa de interrupções

Os cartões de débito nem sempre são capazes de identificar problemas relacionados à segurança, especialmente quando são usados ​​para pagar itens.

É possível que haja algum tipo de falha no servidor ou que o servidor do banco esteja inativo se você tiver problemas com uma transação on-line, mas seu cartão funciona perfeitamente com saques em caixas eletrônicos.

Não há ninguém a quem você possa recorrer quando se trata de consertar o servidor do Banco. Isso pode ser resolvido identificando o problema, evitando qualquer transação nesse meio tempo e aguardando até que o problema seja resolvido.

Você pode verificar a página de status do serviço ou o mapa de interrupções da maioria dos bancos para ver quais serviços estão inativos no momento.

Apesar disso, não existe nenhum mapa de interrupção bancária disponível, portanto, se o servidor estiver inativo, ocorrer uma interrupção ou se houver qualquer outro problema que afete muitos usuários, você terá que entrar em contato com o suporte ao cliente.

Como encontrar o recurso de conta poupança do Apple Card?

Veja como verificar o recurso:

Abra o aplicativo Apple Card

No canto superior direito do aplicativo, clique nos três pontos.

Selecione Dinheiro Diário .

No Eleição Diária em Dinheiro página, clique Poupança.

Agora é possível acessar o recurso Conta Poupança Apple.

Quais são as condições de elegibilidade para uma conta poupança do Apple Card?

Você deve ser residente nos EUA para solicitar o Apple Card.

Para abrir uma conta poupança é necessário ter no mínimo 18 anos.

Você deve possuir uma conta Apple Card ou ser coproprietário de uma, e seu iPhone deve ser compatível com o Apple Card.

Número de identificação de contribuinte individual ou número de segurança social.

Os residentes dos Estados Unidos devem possuir um endereço físico válido nos Estados Unidos.

Certifique-se de que seu ID Apple tenha autenticação de dois fatores.

É necessário iOS 16.4 ou posterior.

O FDIC limita o saldo em US$ 250.000 (você sabe, só para garantir).

Os depósitos são gratuitos e não há taxas.

Resumir

Então, isso é tudo que temos para você sobre como consertar a conta Apple Card Saving que não aparece” no iPhone e iPad. Esperamos que este guia de correção tenha ajudado você. Para mais informações sobre o problema do Apple Card, comente abaixo e informe-nos.

LEIA TAMBÉM: