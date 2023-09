A conversa sobre MVP de Tua Tagovailoa esquenta quando os Dolphins marcam o recorde de 70 pontos contra os Broncos

TOs Miami Dolphins gravaram seu nome nos livros de história da NFL com um desempenho que será comentado nos próximos anos.

Tua Tagovailoa, a agora precoce Candidato a MVPorquestrou um espetáculo ofensivo que deixou fãs e especialistas maravilhados, já que o Golfinhos marcou muitoranchise-recorde 70 pontos em uma vitória dominante sobre o Denver Broncos, solidificando sua Início de 3-0 para a temporada.

Acumulando um surpreendente 726 jardaso ataque de Miami foi imparável, marcando 70 pontos em um retumbante Triunfo 70-20 sobre o Broncos-uma pontuação não vista no NFL em 57 anos.

Tua, favorito do MVP

Tua Tagovailoa, o líder por trás da masterclass ofensiva, tornou-se o primeiro quarterback desde 1991 completar Mais de 15 passes sem uma incompletude e jogar por cima 200 jardas no intervalo.

Quando soou o apito final, Tagovailoa terminou o dia com 23 de 26 passes para 309 jardas, quatro touchdownse sem interceptação, ganhando um incrível Classificação de passador de 155,8.

Também é importante notar que Velho completou seus primeiros 17 passes no primeiro quarto, ficando a um tímido de um antigo Recorde da NFL.

Candidatura de MVP de Tagovailoa está ganhando impulso por vários motivos. Sua capacidade de processar informações rapidamente em um sistema acelerado tem sido excelente. Com um tempo médio no bolso de apenas 2,1 segundosele perde apenas para Trevor Lawrence, mantendo-se bem protegido com apenas um sack sofrido em três jogos.

Sua precisão é outra qualidade de destaque, já que ele está entre os melhores da liga em “grandes arremessos”, apresentando localização excepcional em passes apertados.

O ataque dos golfinhos mergulha na história

A primeira metade do jogo foi perfeita para Miami ataque, já que marcaram touchdowns em cinco das seis posses de bola, acumulando 35 pontos no intervaloempatado em segundo lugar na história da equipe.

Mais um recorde quebrado por Miami sobre Domingo foi o maior número de jardas ganhas em um jogo com 726. O recorde anterior era de 722 jardas desempenho do Los Angeles Rams72 anos atrás.

Sensação de novato De’Von Achane aproveitou a oportunidade para brilhar Domingocorrendo para 203 jardas e dois touchdowns ao adicionar dois touchdowns recebidos.

Raheem Mostert também foi um contribuidor estelar que continuou sua forma impressionante com quatro touchdowns em 142 jardas totaisincluindo um espetacular 67 jardas.

Para não ser esquecido, Tyreek Hill completou os destaques ofensivos, conseguindo nove passes para 157 jardasincluindo um touchdown de 54 jardas.

E como última nota, o Golfinhos terminou o jogo com outro NFL por ser o único time na história a marcar cinco touchdowns corridos e cinco touchdowns de passe em um único jogo.

Com um histórico Jogo de 70 pontos agora adicionado ao seu currículo, o Golfinhos estão de olho em uma temporada de sucesso fora do AFC Leste.

A vitória continua o Golfinhos domínio no topo de sua divisão em 3-0 e prepara o cenário para um confronto emocionante contra o 2-1 Bills no próximo domingo em Búfalo.