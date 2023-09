A conversa surpresa de Lamar Jackson deixa o mundo da NFL pasmo

EUuma reviravolta surpreendente nos acontecimentos, Lamar Jacksono Corvos de Baltimore‘ quarterback dinâmico, assumiu um novo papel de liderança enquanto a equipe se prepara para o Temporada de 2023 da NFL. Jacksonque assinou um contrato lucrativo de longo prazo nesta entressafra, parece mais determinado do que nunca a levar seu time à vitória em Semana 1.

Neste domingo, o Corvos enfrentará o Houston Texanos na abertura da temporada em sua casa em Baltimore. O que chamou a atenção de muitos foi Lamar Jackson discurso reunido antes do jogo, algo raramente visto no primeiro Vencedor do Troféu Heisman.

Muito tempo Corvos repórter Jamison Hensley não conseguiu esconder seu espanto ao relatar: “Lamar Jackson dá a palestra na reunião da equipe após o aquecimento. Não consigo me lembrar de Jackson alguma vez fazendo isso.”

O quarterback do Baltimore Ravens assumirá o papel de líder em seu time?

Lamar Jackson carreira tem sido nada menos que impressionante. Em apenas seu segundo ano na liga, ele garantiu o Prêmio MVP da NFL 2019. Com dois Pro Bowl seleções e um Tudo profissional aceno para seu nome, ele provou ser um dos melhores zagueiros da liga. Ao longo de sua carreira relativamente breve, ele passou por 12.209 jardas, lançando impressionantes 101 touchdowns contra apenas 38 interceptações. Ele ostenta um impressionante recorde de carreira de 45 vitórias e 16 derrotas em suas primeiras 61 partidas, incluindo uma notável temporada de 13-2 em 2019. Mesmo em uma temporada encurtada de 2022, ele conseguiu lançar 17 touchdowns e correr para mais três.

Com Jackson liderando o ataque, o Corvos são considerados sérios concorrentes no AFC esta estação. Desde que Lamar continua a se destacar, Baltimoreas perspectivas permanecem brilhantes.

O NFL mundo tomou conhecimento Lamar Jackson novo papel de liderança, e as reações estão surgindo enquanto os fãs aguardam ansiosamente o Corvos‘abertura da temporada contra o Houston Texanos.