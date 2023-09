A corrida de um milhão de dólares: a ideia revolucionária da IndyCar para a temporada de 2024

A IndyCar apresentou uma ideia inovadora para a próxima temporada: uma corrida sem pontuação na qual os pilotos participantes competirão por um prêmio de um milhão de dólares.

A ideia é semelhante ao fim de semana All-Star que outros esportes dos EUA utilizam, e a competição americana de monolugares revelou sua mais recente ideia na preparação para a corrida final da campanha de 2023 em Laguna Seca.

Desafio de um milhão de dólares

Será realizado às O Clube Termalo impressionante circuito privado perto de Los Angeles onde foram realizados os primeiros testes privados deste ano, mas que agora terá uma atração adicional: uma suculenta bolsa para o vencedor deste Grande Prémio com um toque especial.

Como se fosse uma luta de boxe entre os participantes da temporada 2024, todos se enfrentarão em um fim de semana quase convencional, como se fosse um Grande Prêmio e muito mais eficaz que um teste de pré-temporada. Claro, será televisionado em grande estilo pela NBC.

Será no dia 24 de março e a mecânica será a seguinte: haverá treinos livres e qualificação, e o vencedor será decidido num formato diferente do habitual campeonato americano de monolugares.

Os participantes serão divididos em dois grupos e apenas os cinco primeiros colocados de cada série disputarão a final, com o milhão de dólares em jogo.

Não haverá pontos para o campeonato… mas os participantes não vão se importar muito.Honda Racing/LAT

Haverá também um componente de caridade a ser anunciado posteriormente.

Para lhe dar uma ideia melhor do que esse número significa no mundo da IndyCar – que movimenta quantias muito inferiores às da Fórmula 1 – um milhão de dólares pode ser suficiente para um piloto novato garantir um assento… e é ainda mais do que muitos pilotos ganha como salário anual.