A defesa do Bills compensa a interceptação de Josh Allen com 5 turnovers provocando a primeira derrota do Commanders

TA defesa do Buffalo Bills ocupou o centro do jogo contra os Commanders e conseguiu encerrar o jogo por 37-3 enquanto punia Washington e forçava 5 voltas, um grande contraste para os Bills que normalmente estão no topo da lista de interceptações.

Josh Allen encontrou seu ritmo e marcou um touchdown corrido

Josh Allen estava em seu elemento enquanto dava um show para os fãs, lançando 32 passes e completando 20, totalizando 218 jardas e 2 touchdowns.

Sam Howell jogou 4 interceptações e foi demitido 9 vezes porém, assumiu a responsabilidade pelos resultados como a primeira derrota do comandante na temporada “Começa comigo,” Howell repetiu várias vezes durante a conferência de imprensa “Mas o bom é que o sol nascerá amanhã.“

Howell estava prestes a se juntar ao recorde de Billy Kilmer de Washington em 1971 de 4 a 0, no entanto, ele simplesmente não encontrou as mãos certas, uma situação em que Josh Allen tem sido constantemente.

“Foi um dia difícil para todos nós. Não é só para ele”, comentou o recebedor Terry McLaurin. “Mas eu só queria que ele soubesse que nós o protegemos. Você terá dias difíceis no escritório – alguns mais feios que outros.”

Desde o início o Contas tenho o Comandantes‘, pois tiveram uma ofensiva violenta, onde aproveitaram todas as oportunidades que tiveram e conseguiram converter.

O melhor que Howell pôde fazer foi tentar ter uma participação decente, mas apenas conseguir colocá-los mais perto de uma possibilidade de field goal, e isso resumiria o prejuízo ofensivo do Comandante.

O Contas enfrentará o Golfinhos de Miami em um jogo importante a seguir, enquanto os Commanders se encontrarão com o poderoso Philadelphia Eagles na Filadélfia.