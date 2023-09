A defesa dos Eagles recupera o Hurts enquanto o Philadelphia começa com 3-0

Jalen dói lançou para um touchdown, correu para outro e liderou o Águias em uma viagem de final de jogo que durou mais de nove minutos como Filadélfia permaneceu invicto com uma vitória por 25-11 sobre o Bucaneiros de Tampa Bay na noite de segunda-feira.

A defesa NFC Os campeões, que venceram seus primeiros oito jogos há um ano, começaram por 3 a 0 em temporadas consecutivas pela primeira vez desde 1992-93.

Machuca melhorou para 20-1 nos últimos 21 jogos da temporada regular. Ele lançou um passe TD de 34 jardas para Olamide Zaccheaus isso ajudou Filadélfia construiu uma vantagem de 13-3 no intervalo, e sua pontuação de 1 jarda deu aos Eagles uma vantagem de 17 pontos no início do segundo tempo.

Os Eagles lideravam por 25-3 quando o Bucs finalmente entrei na end zone em Baker Mayfieldlançamento de TD de 1 jarda para Mike Evans. Uma conversão de 2 pontos cortada Filadélfiaa vantagem para 14 com 9:22 restantes, mas Hurts e os Eagles nunca deixaram Baía de Tampa recuperar a bola.

Hurts fez 4 de 5 passes e correu para a primeira descida na investida final.

Brindes caros de Tampa

O Bucs (2-1) perdeu pela primeira vez com Mayfield como quarterback, virando a bola duas vezes depois de jogar sem turnover contra Minesota e Chicago. A defesa geralmente confiável dos Bucs também teve dificuldades, rendendo 201 jardas corridas.

Uma semana depois de correr para 175 jardas, o recorde de sua carreira, D’André Swift correu 130 jardas em 16 tentativas para Filadélfia. Machuca teve 23 de 37 passes para 277 jardas e duas interceptações, enquanto AJ Brown terminou com nove recepções para 131 jardas para o Águias – um de apenas três NFL equipes que permanecem invictas, juntamente com Miami e São Francisco.

Mayfield completou 15 de 25 passes para 146 jardas, um touchdown e uma interceptação. Evans teve cinco recepções, totalizando 700 em sua carreira.

Bom presságio

Doze dos últimos 14 times que começaram com 3 a 0 chegaram aos playoffs.

Cerimônia do intervalo

Barbeiro redondoretorno de interceptação de 92 jardas para um touchdown que selou Baía de Tampaa vitória sobre o Águias no Jogo do campeonato NFC de 2002 em Filadélfia é talvez a peça mais memorável da história da franquia Tampa Bay. O antigo Bucs estrela foi introduzida no Hall da Fama do Futebol Profissional em agosto e recebeu seu Anel de Excelência no Hall da Fama no intervalo da noite de segunda-feira.

Lesões

Águias: WR Quez Watkins (isquiotibiais) e RB Boston Scott (concussão) estavam inativos. S Justin Evans (pescoço) deixou o jogo no primeiro quarto.

Bucaneiros: CB Carlton Davis III (dedo do pé) e DL Calijah Kancey permaneceu afastado depois de ficar de fora na semana anterior contra Chicago.

A seguir

Águias: De volta em casa para enfrentar NFC Leste rival Washington no domingo.

Bucaneiros: No NFC Sul rival Nova Orleans no domingo.