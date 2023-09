A despedida de Julie Ertz no USWNT incluiu vitória por 3 a 0 e uma mensagem emocionante do marido Zach Ertz

EUnuma despedida digna de uma carreira estelar, Julie Ertz vestiu a braçadeira de capitã pela última vez, liderando o Estados Unidos para um retumbante 3-0 vitória sobre África do Sul em um amigável emocional.

A partida em Estádio TQL de Cincinnati não apenas comemorou sua jornada notável, mas também marcou o fim de uma era para a lenda do futebol.

A seleção americana, sob o comando interino Longo Kilgoredominaram a meia hora inicial, mostrando suas proezas.

Lynn Williams abriu o placar, cabeceando a bola para a rede após cobrança de escanteio, enquanto Trindade Rodman rapidamente adicionou outro gol apenas 60 segundos depoiscortesia de um contra-ataque extremamente rápido.

No entanto, o momento mais comovente da noite chegou quando Julie Ertznela 123ª aparição pela seleção, entregou a capitania para Lindsay Horan, abraçou as companheiras e saiu de campo aos prantos, dando lugar à reserva Andy Sullivan.

Lynn Williams continuou a brilhar com outra finalização à queima-roupa, garantindo seu segundo gol no tempo e impulsionando o NÓS para um comando 3-0 liderar no intervalo.

A segunda parte, ao contrário da eletrizante primeira, decorreu num ritmo mais lento, testemunhando a NÓS estreia do jogador da cidade natal Maria Vignola e a introdução de Cidade dos Anjos adolescente Alyssa Thompsonque jogou ao lado Ertz no Copa do Mundo verão passado. No entanto, o placar permaneceu inalterado.

Comovente homenagem de Zach Ertz e dos Cardinals

Foi uma noite memorável para Julie Ertz, que anunciou sua aposentadoria no mês passado após um notável Carreira de 10 anos.

Marido dela, Zach Ertztight end do Arizona Cardinals, compartilhou uma mensagem sincera antes de seu jogo final.

Em um vídeo comovente postado pelos Cardinals, Zach elogiou a dedicação, comprometimento, paixão e coragem de sua esposa, dizendo:

“Julie, você deu tudo de si neste jogo. Você venceu nos níveis mais altos; e fez isso com graça, comprometimento, paixão e coragem. Madden e eu não poderíamos estar mais orgulhosos do que você fez e mais O mais importante é quem você é. Acho que todo mundo viu sua carreira e você alcançou os picos mais incríveis do seu esporte. Todo mundo vê os Jogadores do Ano, as medalhas da Copa do Mundo, mas eu vi o esforço que você tem investiu e as adversidades que você enfrentou. Estou muito orgulhoso de ser seu marido, de ser seu parceiro durante todo esse tempo. Espero que você absorva tudo isso e realmente possa ir embora sabendo que deu tudo de si parte do seu ser, sua alma, para ser a melhor versão de si mesmo, o melhor companheiro de equipe que você poderia ser, e que você não se arrepende quando se afasta disso. Estamos muito orgulhosos de você e amamos você.

Julie quer se concentrar em sua família

Julie Ertz decisão de se aposentar permite que ela gaste mais tempo de qualidade com sua família, incluindo seu filho de um ano, Louco.

Durante uma coletiva de imprensa antes do jogo Ertz falou extensivamente sobre sua decisão dizendo “Acho que quando chego a um ponto em que posso me escolher, quando posso me afastar… sinto que poderia me afastar e pensar: ‘Não é porque mamãe não pode brincar. Mamãe pode brincar. Ela acabou de se adaptar [her] prioridades. E acho que isso vem com a idade e sinto que fui muito abençoado por ter a carreira que tive.”

A Seleção Feminina dos EUA enfrentará África do Sul mais uma vez em Domingo no Campo do Soldado em Chicagomarcando outro momento comovente ao se despedirem de mais uma lenda que está se aposentando, Megan Rapinoe.