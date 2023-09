A destruição viral do surf de Kim Kardashian após ‘derrubar’ a tequila de Kendall Jenner

O último Instagram de Kim Kardashian causou sensação– com o perdão do trocadilho na plataforma de mídia social. A socialite postou um vídeo dela surfando em um local exótico antes de dar uma queda hilariante no mar.

Antes de sua destruição, Kim pega uma garrafa de Tequila 818– a marca de bebidas alcoólicas de sua irmã Kendall – de seu colete salva-vidas e finge tomar goles da garrafa antes de perder o equilíbrio e cair da prancha de surf. Depois de sair da água, Kim segura orgulhosamente a garrafa da bebida alcoólica.

“Salve o @ drink818 a todo custo!” ela legendou o vídeo. Foi, claro, uma homenagem à marca 818 Tequila de Kendall. Jenner iniciou seu negócio de bebidas em fevereiro de 2021 e tem crescido cada vez mais desde então. Foi uma jogada ousada de Kendall que, ao contrário de suas irmãs, decidiu não entrar na indústria da moda, beleza ou estilo de vida.

“Isso merece um belo cheque da lil maricas”, escreveu um usuário no post do Instagram – um comentário que recebeu bem mais de três mil curtidas.