A entrega remota de medicamentos controlados continua permitida

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou recentemente uma medida que permite que farmácias e drogarias realizem a entrega em domicílio de medicamentos sujeitos a controle especial, também conhecidos como medicamentos controlados. Essa decisão é extremamente relevante, pois facilita o acesso dos pacientes a esses medicamentos, proporcionando maior comodidade e segurança. Neste artigo, vamos explorar em detalhes as diretrizes e os benefícios dessa nova regulamentação.

Como Funciona a Entrega Remota de Medicamentos Controlados

A entrega remota de medicamentos controlados segue as mesmas regras da venda presencial. Para que o estabelecimento possa realizar a entrega, é necessário que ele confira e retenha a via original da prescrição médica. A seguir, apresentamos um passo a passo do procedimento que deve ser adotado:

O estabelecimento deve buscar a receita médica previamente ou solicitar o envio eletrônico, quando aplicável. O farmacêutico responsável deve conferir todas as informações da receita, como tipo de medicamento, quantidade, validade, entre outros, e orientar o paciente sobre os cuidados necessários. Durante a entrega do medicamento, serão colhidas as assinaturas necessárias para comprovação da entrega.

Além disso, as farmácias e drogarias devem manter registros detalhados dessas transações para acompanhamento do paciente e fiscalização pelas autoridades sanitárias. Vale ressaltar que essa modalidade de entrega está disponível tanto para estabelecimentos privados quanto para públicos, incluindo programas governamentais.

Regulamentação e Mudanças na Legislação

Antes de abordarmos as mudanças recentes, é importante mencionar que a entrega de medicamentos controlados de forma remota já era permitida temporariamente até 21 de setembro de 2023. Essa autorização foi concedida por meio da resolução RDC 357/2000, como uma medida excepcional para atender às necessidades dos pacientes durante a pandemia de Covid-19.

Considerando os benefícios para a população e o cumprimento dos requisitos de controle estabelecidos, a Anvisa decidiu incorporar essa medida à legislação vigente. Para isso, a permissão de entrega remota será incluída na Portaria SVS/MS 344/1998, que regulamenta a entrega e venda de medicamentos sujeitos a controle especial no país. Essa atualização é essencial para garantir a segurança e a qualidade dos serviços prestados nesse contexto.

Benefícios da Entrega Remota de Medicamentos Controlados



Você também pode gostar:

A aprovação da entrega remota de medicamentos controlados traz diversos benefícios tanto para os pacientes quanto para as farmácias e drogarias. Abaixo, destacamos alguns dos principais pontos positivos dessa nova regulamentação:

Maior comodidade para os pacientes

A possibilidade de receber os medicamentos controlados em casa proporciona uma maior comodidade aos pacientes, especialmente àqueles com dificuldades de locomoção ou que residem em áreas distantes de estabelecimentos de saúde. Esse serviço facilita o acesso aos medicamentos, garantindo que o tratamento seja seguido corretamente.

Redução do risco de contágio

A entrega remota de medicamentos controlados também contribui para a redução do risco de contágio de doenças, como acontece durante pandemias, como a de Covid-19. Ao evitar a necessidade de deslocamento até a farmácia, os pacientes minimizam as chances de exposição a ambientes externos e aglomerações, protegendo sua saúde e a de suas famílias.

Melhoria na adesão ao tratamento

Com a entrega em domicílio, há uma maior probabilidade de que os pacientes sigam corretamente as recomendações médicas e não interrompam o tratamento. A comodidade proporcionada pela entrega remota evita atrasos ou esquecimentos na obtenção dos medicamentos, garantindo a continuidade do tratamento e potencializando os resultados terapêuticos.

Aumento da segurança

A regulamentação da entrega remota de medicamentos controlados estabelece medidas rigorosas de controle e rastreabilidade. As farmácias e drogarias devem manter registros detalhados das transações, o que auxilia no acompanhamento do paciente e na fiscalização das autoridades sanitárias. Esse controle contribui para a segurança do paciente, evitando a automedicação e a utilização indevida desses medicamentos.

A aprovação da entrega remota de medicamentos controlados pela Anvisa representa um importante avanço no acesso à saúde no país. Essa medida proporciona maior comodidade aos pacientes, reduz o risco de contágio, melhora a adesão ao tratamento e aumenta a segurança no fornecimento desses medicamentos. É fundamental que as farmácias e drogarias sigam as diretrizes estabelecidas pela Anvisa para garantir a qualidade e a segurança dos serviços prestados.

A entrega remota de medicamentos controlados é um exemplo de como a tecnologia e a inovação podem ser aliadas na busca por soluções eficientes na área da saúde. É importante ressaltar que a venda de medicamentos controlados pela internet continua proibida, garantindo que o acesso a esses medicamentos seja feito de forma segura e responsável. A entrega remota é uma alternativa que veio para facilitar a vida dos pacientes, garantindo que eles tenham acesso aos medicamentos necessários sem precisar sair de casa.