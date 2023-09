A equipe dos EUA ultrapassa a Itália para garantir a vaga nas semifinais da Copa do Mundo da Fiba

TA equipe dos EUA garantiu uma vitória por 100-63 sobre a Itália para garantir uma vaga no Copa do Mundo Fiba 2023 semifinais, onde enfrentarão os vencedores do duelo entre Alemanha e Letônia.

Pontes Mikal produziu um excelente desempenho para Steve Kerrdo time, registrando 24 pontos e sete rebotes em menos de 20 minutos.

Equipe dos EUA rouba carteira de Brunson e faz compras saborosasMarca

Tyrese Haliburton seguiu o exemplo com 18 pontos, quatro rebotes e cinco assistências fora do banco, enquanto todos, exceto um dos 12 americanos que pisaram na quadra, registraram pelo menos dois pontos.

Não é novidade que nenhum jogador italiano marcou mais pontos que a sua estrela, Simone Fontecchioque derrubou 18, acertando 12 de 29 arremessos de campo.

O único outro italiano a conseguir dois dígitos na pontuação foi Stefano Tonutque fez 11 pontos.

Itália começou melhor, mas Equipe EUA alcançou uma vantagem de 10 pontos no segundo quarto e nunca mais olhou para trás a partir desse ponto, marcando pelo menos 100 pontos em seu quarto jogo na Copa do Mundo da Fiba.

Quem a seleção dos EUA enfrenta nas semifinais da Copa do Mundo da Fiba?

Equipe EUA são considerados os principais favoritos para vencer a competição depois de receberem um impulso no moral após a derrota para Lituânia.

Eles agora vão esperar para ver quem ganha Alemanha e Letôniaenquanto Sérvia é a outra equipe que já chegou às semifinais, onde os sérvios enfrentarão o vencedor do Eslovênia contra Canadá.