A escola pode ajudar a prevenir o suicídio entre crianças e adolescentes

O papel da escola para prevenir o suicídio entre crianças e adolescentes é fundamental. Neste sentido, algumas instituições de ensino tem se destacado com ações cada vez mais eficientes para ajudar seus alunos. E os resultados são perceptíveis.

Em São Paulo, uma escola está promovendo encontros para tratar do tema. Envolvendo alunos, pais e docentes, a intenção é auxiliar jovens com problemas e traumas que podem levar a essa atitude extrema. Saiba mais sobre o tema a seguir.

Como a escola pode prevenir o suicídio de crianças e adolescentes

Um ótimo exemplo nesse sentido é a Escola Municipal Madre Joana Angélica, localizada no bairro paulista de Guaianases. A instituição de ensino criou um grupo com 25 alunos do 7º e do 9º ano em rodas de conversa. A intenção é compartilhar tanto lembranças boas quanto qualquer incômodo sentido dentro do ambiente escolar.

Trata-se de uma rede de apoio, onde todos falam, ouvem e se apoiam com relação a qualquer problema que surja. De acordo com a diretora da escola, Ana Paula Gomes Lopes, a intenção é prevenir pensamentos que desencadear tendências suicidas.

Durante as conversas do grupo, a palavra suicídio não é citada nenhuma vez. No entanto, há um forte trabalho de fortalecimento da saúde mental e emocional das crianças e jovens. No total, a instituição de ensino conta com 1.060 alunos entre 6 e 14 anos. E oferece espaços de escuta e acolhimento para todos. Assim podem compartilhar qualquer coisa sem medo de julgamento.

A importância do setembro amarelo

Durante este mês, chamado de setembro amarelo, há diversas atividades cujo foco está em prevenir o suicídio. Este ainda é um tema bastante delicado em âmbito social, sendo um tabu para várias pessoas, sobretudo quando se trata de crianças e adolescentes.

Porém, é necessário estar vigilante e repercutir o tema. De acordo com dados da Secretaria de Vigilância em Saúde, entre 2016 e 2022 houve um aumento de suicídios entre crianças e jovens no país. Durante esse período, o número de casos cresceu cerca de 45% na faixa de 10 a 14 anos.

Já com relação a jovens de faixa etária entre 15 e 19 anos, o aumento foi ainda maior, de 49,3%. Isso representa um panorama preocupante a nível de país. E o Anuário de Segurança Pública 2023 revelou um total de 16.262 suicídios no país em pessoas de todas as idades.

Isso representa uma taxa de mortalidade de 8 pessoas para cada 100 mil. Nesse sentido, são quase 44 suicídios por dia, praticamente 2 a cada hora. Esses números demonstras a importância de estar ciente do assunto e trata-lo com a devida seriedade.

Todos podem fazer sua parte para prevenir o suicídio

Este é um problema de saúde pública, que afeta crianças, adolescentes e adultos. No caso dos mais jovens, as escolas podem e devem estar envolvidas para combater esse problema. E para quem está passando por problemas ou conhece alguém com tendências suicidas, também há formas de obter ajuda.

Nesse sentido, o telefone 188 funciona 24 horas por dia 7 dias por semana e oferece suporte completo a quem precisa. Além disso, o portal do Centro de Valorização a Vida também está disponível para atendimento online em tempo real.