A esposa de Danny Masterson, Bijou Phillips, escreveu uma carta de apoio no julgamento de estupro

Danny Masterson esposa Bijuteria Phillips apostou tudo no apoio ao marido nas semanas anteriores ao pedido de divórcio, escrevendo uma referência ao personagem em sua sentença no julgamento de estupro.

Bijou enviou uma carta ao juiz do Tribunal Superior de Los Angeles Charlaine Olmedoà frente dos desgraçados sentença do ator no início deste mês – muito parecido com aqueles enviados de Ashton Kutcher dar Mila Kunis – implorando por uma sentença mais leve para o marido.