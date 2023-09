A esposa de Jason Kelce nega ter armado Travis Kelce por causa do acidente de Taylor Swift

Travis Kelce ficou à margem como Chefes de Kansas City perdeu a estreia da temporada contra o Leões de Detroitcom um joelho hiperestendido mantendo o tight end fora de ação.

No entanto, embora sua temporada de 2022 tenha sido um grande sucesso em campo, vencendo seu segundo Super Bowl, Kelce sofreu um episódio bastante embaraçoso longe do esporte, relacionado às suas tentativas de fazer amizade Taylor Swift.

Rápidoque atualmente está se apresentando em sua maior turnê mundial, teria sido proposto pelo tight end, mas o rejeitou.

O assunto foi discutido em podcast

A cena do namoro para Kelce parece bastante sombrio agora, no entanto, em um episódio de ‘New Heights’, os dois Kelce irmãos realmente discutiram se Jasãoa esposa de algum dia arranjaria alguém para o irmão do marido.

“Eu não arranjei ninguém para você. Não o fiz, e nunca o faria. Não.” Kylie Kelce declarado.

Isso trouxe uma resposta bastante pessimista, embora bem-humorada, de Travis.

“As coisas não estão melhorando para mim”, ele brincou.

“92% ainda estão por aí procurando alguém para procriar.”

Travis Kelce na verdade, fez parte de um programa de namoro em 2016, e seu irmão e sua cunhada estavam mais do que dispostos a relembrar a dor do evento.

“Isso foi elétrico, sim. Que hora, vamos todos esquecer isso.” Travis Kelce respondeu sarcasticamente.