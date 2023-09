A estatística de Stephen Curry na Copa do Mundo da Fiba que prova por que ele é um dos maiores de todos os tempos

TA equipe de basquete dos EUA acaba de receber um doloroso lembrete de que geralmente não prestam muita atenção ao Copa do Mundo da Fiba. A final está marcada para acontecer entre Sérvia e Alemanha depois que os EUA foram eliminados por Dennis Schrder e companhia. Olhando para a história do torneio, os Estados Unidos venceram apenas duas Copas do Mundo da Fiba desde 1998 e tinham um denominador comum. Nós estamos falando sobre Stephen Curry, que conquistou dois títulos quando decidiu fazer parte do time e isso aconteceu duas vezes consecutivas. Desde então, houve 7 participações da equipe dos EUA na Copa do Mundo da Fiba e eles venceram apenas duas delas. Curry liderou ambas as vitórias com um desempenho dominante em cada uma.

Curry pode chegar aos Jogos Olímpicos de Verão?

Essas vitórias na Copa do Mundo aconteceram em 2010 e 2014, quando Curry decidiu representar os Estados Unidos. Mas quando falamos dos Jogos Olímpicos de Verão, os americanos sempre levaram a sério essas medalhas de ouro. Eles inventaram o basquete como esporte e naturalmente querem ganhar o maior prêmio internacional para o país sempre que jogam. Ao longo da história, o torneio olímpico de basquete passou a permitir a participação de jogadores de todas as idades nesta etapa. Então veio o Olimpíadas de 1992 em Barcelona e o lendário Dream Team. Desde então, os Estados Unidos dominaram principalmente este torneio.

Acredite ou não, Stephen Curry nunca jogou nas Olimpíadas de Verão, ele sempre teve algum motivo para não comparecer à competição. Lesões ou outros motivos, mas não há dúvida de que um dia ele gostaria de representar os Estados Unidos. Dado que ele não está ficando mais jovem, talvez as Olimpíadas de Paris 2024 possam ser uma de suas últimas chances de jogar pelos EUA. Em julho, Stephen Curry já admitiu publicamente que tentaria chegar ao Olimpíadas de verão. Estamos todos ansiosos para ver se outros grandes veteranos da NBA podem seguir o exemplo e dar aos fãs uma ‘Última Dança’ deles.