A estranha razão pela qual Patrick Mahomes escolhe um capacete grande e o coloca no alto da cabeça

PAtrick Mahomes é conhecido não apenas por seus passes sem olhar, mas também pelo tamanho visivelmente maior de seu capacete, o Riddell SpeedFlex, que excede as dimensões padrão de um capacete. NFL capacete.

Este capacete especializado foi projetado com foco principal na proteção dos jogadores contra concussões e outros ferimentos na cabeça, uma consideração particularmente importante para os zagueiros, que muitas vezes se encontram na mira dos jogadores de defesa.

Patrick Mahomes não acredita que ficou de fora do roteiro da nova temporada da NFLParker Johnson

As ramificações de uma concussão podem impactar significativamente a trajetória de carreira de um jogador, especialmente quando esse jogador possui o nível de poder de estrela que Mahomes comandos.

Por que Mahomes optou por usar um capacete tão grande?

MahomesA preferência de usar o capacete mais alto do que a maioria está enraizada em um hábito que se originou em seus primeiros dias como jogador de futebol.

Quando ele começou a jogar futebol, seu capacete escorregava frequentemente sobre os olhos, obstruindo sua visão.

Em resposta, ele começou a levantar a parte traseira do capacete para melhorar seu campo de visão.

Com o tempo, esse ajuste não convencional tornou-se uma segunda natureza para ele, evoluindo para seu visual característico conforme ele entra em campo todas as semanas com o Chefes de Kansas City.