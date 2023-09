A estrela de ‘Moonshiners’ Jim Tom Hedrick morre aos 82 anos

Uma declaração da Sugarlands Distilling Co diz: “Jim Tom dedicou grande parte de sua vida à arte do moonshine, tornando-se uma lenda nos Apalaches ao longo do caminho. A merecida reputação de Jim Tom como um dos moonshiners mais habilidosos do Sul rendeu-lhe um papel no programa de televisão de sucesso Moonshiners, onde sua personalidade colorida tornou Jim Tom querido pelos corações de milhões de pessoas.”