A estrela de ‘NYPD Blue’ Austin Majors morreu em uma habitação transitória, tinha rolado notas e pólvora

Ex-estrela infantil Austin Majors ‘A trágica overdose de fentanil ocorreu enquanto ele estava em um alojamento provisório… e as autoridades dizem que foram encontradas evidências de uso de drogas no local.

De acordo com o relatório do legista, obtido pelo TMZ, o segurança do local onde Majors, de 27 anos, estava hospedado, fez uma verificação no leito por volta das 21h30 do dia 11 de fevereiro, mas ele não respondeu. Quando entraram no quarto, encontraram-no inconsciente em sua cama.