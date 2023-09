A estrela de ‘Selling the OC’ Kayla Cardona diz que Alex Hall merece críticas ao racismo

Alex Salão tem sido arrastada depois do que alguns consideraram uma tentativa de fazer uma mulher negra parecer irritada e desequilibrada – e um colega do elenco diz que é bem merecido.

Conversamos com a estrela de ‘Selling the OC’ Kayla Cardona – que está muito familiarizado com o que deixou os fãs em pé de guerra agora que a 2ª temporada chegou oficialmente ao fim… com negócios não resolvidos entre Alex e Brandi Marshall – que teve uma grande briga no show.