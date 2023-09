A estrela do MMA Ilima-Lei Macfarlane arrecada mais de US $ 2 milhões no IG para as vítimas do incêndio florestal em Maui

Reproduzir conteúdo de vídeo



Muitos atletas e celebridades intensificaram-se enormemente após os devastadores incêndios florestais em Maui… e talvez ninguém mais do que a estrela do Bellator MMA Ilima-Lei Macfarlaneque arrecadou mais de US$ 2 MILHÕES no Instagram!

TMZ Esportes conversou com o nativo de Honolulu esta semana, enquanto a área ainda sofre com incêndios que mataram pelo menos 115 pessoas, com centenas ainda desaparecidas. As pessoas que felizmente escaparam com vida ainda enfrentam a perda de propriedades, em alguns casos tudo, incluindo as suas casas.

“Atingimos a marca de US$ 2,6 milhões e isso acontece apenas no Instagram”, disse Macfarlane.

“A coisa mais bonita que adoro nesta arrecadação de fundos é que não foram grandes corporações ou grandes doadores, foram literalmente pessoas.”

Macfarlane também dá crédito a algumas celebridades por compartilharem o fundo, incluindo Rocha de Bretman, Meghan Treinadordar Jason Momoa.

Agora, o desafio é levar o dinheiro a quem precisa… o que pode ser uma tarefa difícil.

“Eu nunca angariei tanto para a minha organização sem fins lucrativos antes, por isso estou colaborando com outras agências para garantir que seja distribuído de forma equitativa e eficiente.”

Macfarlane também revelou que se uniu ao Bellator para substituir equipamentos de ginástica e de treinamento em dojos locais. Eles também estão convidando uma família para a próxima luta pelo título de Ilima-Lei em San Diego.

Falando de sua briga com o mentor Liz Carmouche (Bellator 300 em 7 de outubro), Macfarlane diz que é uma luta que ela sempre quis, mas não conseguiu aproveitar os preparativos para o evento por causa da situação no Havaí.

“Foi uma época super assustadora e um momento realmente estranho porque [the fires] aconteceu no dia em que anunciamos minha luta pelo título”, disse Macfarlane.

“Eu simplesmente não poderia estar feliz. Eu não poderia estar animado para essa luta incrível que eu queria há tanto tempo só por causa do que estava acontecendo.”



