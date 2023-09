A estrela do Steelers, Heyward, deve perder várias semanas em um grande golpe para Pittsburgh

Óne dos mais importantes ladrões está definido para um período significativo de tempo à margem, como Pitsburgo tenta se recuperar da dor de uma derrota na semana 1 para o São Francisco 49ers.

Cameron Heywarda rocha dos Steelers ao longo da linha defensiva, provavelmente irá para a reserva por lesão nos próximos dias, depois de ter sofrido uma lesão na virilha durante a derrota por 30-7 para São Francisco. Os relatórios indicaram que até a cirurgia poderia ser uma opção para Heyward – uma decisão que poderia fazer com que ele perdesse grande parte, senão todos, do 2023. NFL temporada.

Heyward enfrenta pelo menos quatro semanas de folga

Se o ladrões lugar Heyward na reserva de feridos, NFL as regras exigem que ele erre pelo menos Pitsburgopróximos quatro jogos. Isso inclui o confronto da semana 2 em Estádio Acrisure contra o rival da divisão ressurgente Clevelandbem como uma viagem para Las Vegas na semana 3 contra o rival histórico Invasores – que foi para a estrada e bateu Denver na semana 1.

Heyward no domingo fez apenas 14 snaps defensivos, já que o Pittsburgh ficou para trás no início e nunca liderou contra o 49ers. Um time titular Tudo profissional seleção recentemente em 2021, Heyward – uma escolha de primeira rodada no Draft da NFL de 2011 – tem sido notavelmente duradouro ao longo de sua carreira, e substituir seu impacto multifacetado será um novo desafio para o técnico de longa data Mike Tomlin.

Um modelo de consistência

Heyward não perdeu um NFL jogo devido a lesão desde a campanha de 2016, quando disputou apenas sete partidas após sofrer uma ruptura no músculo peitoral. O jogador de 34 anos só melhorou com a idade – nas últimas duas temporadas, ele registrou 20,5 sacks combinados, 29 tackles por derrota e 40 rebatidas de quarterback.

A versatilidade de Heyward como um jogador que pode alternar entre sair da borda e combinar com um guarda ofensivo na linha de scrimmage pode ser o elemento mais difícil de substituir em seu jogo. Escolhas recentes do draft Keeanu Benton e DeMarvin Leal estará na disputa para tirar as fotos de Heyward enquanto ele se recupera, mas não há dúvidas – o ladrõesO início abaixo da média da temporada de 2023 ficou um pouco pior.