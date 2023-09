A estrela dos Clippers, Kawhi Leonard, faz rara aparição pública para apoiar Deion Sanders

Clippers de Los Angeles estrela Kawhi Leonard foi visto na linha lateral do Folsom Field para apoiar Deion Sanders e a Búfalos do Colorado em seu tão aguardado jogo contra o CCarneiros do Estado de Colorado.

Leonard, 32 anos, raramente é visto em público, então sua presença é uma prova do incrível programa que Sanders construiu em apenas alguns meses. Os Buffaloes procuram alcançar um recorde perfeito de 3-0 na noite de sábado, depois de obter vitórias sólidas nas últimas duas semanas.

Deion Sanders fala à equipe sobre os comentários do técnico do Colorado StateBúfalos do Colorado

Sanders, 56, se tornou viral no início desta semana após o técnico do Colorado State Jay Norvell atirou nele por usar óculos escuros e chapéu enquanto “conversava com adultos”.

Leonard costuma ser visto usando óculos escuros quando sai de casa, mas usá-los à noite no estádio pode ser uma forma de solidariedade Treinador Principal.

O NBA star não foi a única celebridade presente. O “efeito Deion” também trouxe o rapper Desvio e muitos outros nomes famosos.